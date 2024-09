Von Lisa Miethke

DER TAG IN MÜNCHEN

Bei Regen sofort zu den Elefanten Hanna Beyer kommt seit 66 Jahren in den Zoo, im Sommer manchmal täglich. Ein Spaziergang samt Gespräch über die schönsten Momente und was sie an den Hellabrunn-Besuchern heute ärgert. (SZ Plus)

Was es auf der Wiesn alles Neues gibt 12-D-Kino, historischer Autoscooter, Mais in Bechern: Das Oktoberfest lockt mit vielen neuen Attraktionen. Über die neuen Sicherheitsvorkehrungen sprechen die Organisationen dagegen nicht so gerne. Zum Überblick

Preise auf dem Oktoberfest: So teuer sind die Getränke auf der Wiesn

Erbitterte Kämpfe im Verein „Hilfe von Mensch zu Mensch“ Der Einsatz für die Integration von Zuwanderern und Geflüchteten des Vereins ist vorbildlich, die Gründerin hochdekoriert. Doch nun wurde sie fristlos gekündigt. Vorwürfe wegen möglicher Untreue und Betrug stehen einer Verleumdungsanzeige gegenüber. (SZ Plus)

Zu wenige Flüchtlinge in München? Stadt weist Vorwurf zurück Der bayerische Ministerpräsident sieht noch Kapazitäten für die Unterbringung und fordert ein neues großes Ankerzentrum. Die SPD hält Söder für schlecht informiert – und auch die CSU im Stadtrat lehnt den Plan ab.

Amtsgericht München: Wiesn-Grapscher muss 2250 Euro zahlen

Weil Busse fehlen: Förderschüler kommen nicht mehr zum Unterricht

Neue Fußgängerzone in Haidhausen: „Der Andrang ist überschaubar“

Verkehr: Im Streit um die Truderinger Spange bahnt sich eine Lösung an

Neuhausen: Erneut Einbruch in Arztpraxis – Schaden von 100 000 Euro

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Zwischen Ukraine und Deutschland: Regisseur Stas Zhyrkov : „Der Krieg hat mich meine ganze Karriere begleitet“ Der ukrainische Regisseur Stas Zhyrkov lebt seit dem russischen Überfall im Exil - und inszeniert. Dafür wird er auch angefeindet. Er selbst versteht sich als eine Stimme seines Landes. An den Münchner Kammerspielen bringt er „Sie kam aus Mariupol“ heraus. Von Yvonne Poppek

SZ Plus Den Toten auf der Spur : Wenn sich etwa ein Vater nicht um das verstorbene Kind schert Sigrid Diether sucht Angehörige, wenn Menschen einsam sterben. Es ist eine mühsame Detektiv-Arbeit, manchmal mit hohen Emotionen. Ein Besuch. Von Anne Eberhard

UNSER GASTROTIPP

Bar Zenetti : Ein wilder Mix für ein buntes Publikum Anfang des Jahres musste das „Zenetti Pils“ wegen Renovierungsarbeiten schließen, jetzt ist es als „Zenetti“ zurück – mit neuen Besitzern, neuem Look, aber dem Geist von früher. Von Sarah Maderer

