Von Pauline Graf

DER TAG IN MÜNCHEN

„Viele Eltern erwarten von ihrem Kind, dass es der zweite Messi wird“ Er ist deutscher Rekord-Nationalspieler und Weltfußballer: Lothar Matthäus hat viel Nervenstärke bewiesen – doch als Jugendtrainer des TSV Grünwald hat er aufgegeben. Ein Gespräch über ehrgeizige Eltern, nervenaufreibende Whatsapp-Gruppen und üble Beleidigungen (SZ Plus).

Klima, Frieden und „Reichsbürger“: Heißes Wochenende für Münchens Polizei Hunderte Beamtinnen und Beamte müssen vier Versammlungen schützen – und schauen, dass die sich nicht in die Quere kommen. Doch es gibt Unwägbarkeiten.

Pfarrer verlässt nach schweren Vorwürfen Freimanner Gemeinde Das Disziplinarverfahren gegen den Pfarrer ist noch nicht abgeschlossen. Trotzdem steht jetzt schon fest, dass er am 1. September seine Stelle räumt (SZ Plus). Die Gemeinde ist nach dem Streit tief gespalten.

Mit Brezn, Bier und Münchner Kindl: So sieht der neue Wiesnkrug aus Die Stadt stellt im Armbrustschützenzelt den offiziellen Krug fürs Oktoberfest vor. Bei den Gästen sind die Sammlerstücke offenbar sehr beliebt.

League of Legends: Die besten Zocker treten in München an Am Wochenende findet das Finale der Profiliga für Europa, Afrika und den Nahen Osten in der Olympiahalle statt. Mehr als zehntausend Zuschauer werden dort pro Abend erwartet – und Hunderttausende, die den Wettkampf online verfolgen.

Leihgabe: Münchner Moriskentänzer kommen in den Louvre

Prozess: Drogendealer muss vier Jahre und neun Monate in Haft

Verkehr: Betrunkene baut Radl-Unfall an der Isar

Luise-Kiesselbach-Platz: Fünf Verletzte bei Unfall mit Rettungswagen

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Gebäudereinigung : Lass doch den Roboter putzen Die Münchner Firma Sasse ist eine der größten deutschen Reinigungsfirmen – und setzt auf Roboter. Die sehen beim Einsatz in England martialischer aus als hierzulande. Von Mirjam Hauck

SZ Plus 50 Jahre Kinderschutzbund : „Gewalt entsteht in aller Regel aus Überforderung der Eltern“ Kirstin Dawin leitet das Kinderschutzzentrum München. Der Ansatz Hilfe statt Strafe, damals revolutionär, gilt bis heute. Manche Fälle aber erschrecken sie doch. Von Ulrike Heidenreich

UNSER FREIZEITTIPP

SZ Plus Rund um München : Die schönsten Locations beim Baden Im Landkreis München lässt es sich an den Badeseen, der Isar und der Würm aushalten – auch kulinarisch. Von SZ-Autorinnen und -Autoren, Fotos: Catherina Hess

