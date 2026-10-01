Wie Söder und Krause ein Politik-Bündnis schmieden, Junge Linke provoziert auf der Wiesn mit israelfeindlichen Parolen, Banden erbeuten Hunderttausende Euro bei betagten Münchnerinnen und mehr.

OKTOBERFEST

Junge Linke provoziert mit israelfeindlichen Parolen – FDP-Stadtrat geohrfeigt Die Jugendorganisation der Linken fällt an Wiesn-Tischen des Münchner Rathauses auf. Ein FDP-Stadtrat schreitet ein, wird beschimpft und körperlich attackiert. Über einen Vorfall, der nun Konsequenzen hat.

Wiesnpolizei Mann beim Koksen an der Bavaria erwischt – jetzt muss er 30 000 Euro Sicherheitsleistung zahlen (Liveblog)

Warum Bargeld das Oktoberfest regiert Wiesnbesucher könnten in vielen Zelten und Buden mit Karte zahlen, trotzdem schleppen sie lieber pfundweise Münzen und Scheine mit sich herum. Doch Vorsicht, ein prall gefülltes Portemonnaie kann Verspannungen auslösen. Eine Kolumne. (SZ Plus)

Sasha knutscht und singt – und eine Milliardärstochter winkt Endlich ist es so weit: Zwei Promis bussln. Eine US-Schauspielerin und Autorin könnte das zu ihrem nächsten Techtelmechtel-Roman inspirieren. Und dann sind da noch echte und unechte CEOs, CMOs, CZOs und sogar CSUs.

DER TAG IN MÜNCHEN

So nah war Söder einem Grünen selten. Wem nutzt die neue „Bromance“? Seit Jahren drischt der Ministerpräsident auf die Öko-Partei ein. Nun lobt er Münchens grünen OB Dominik Krause auffallend oft. Dahinter könnte mehr stecken als ein Zweckbündnis für Olympia. (SZ Plus)

Büros in Wohnungen umwandeln? Studie sieht kurzfristig viel weniger Potenzial als OB Krause Mehr als 1,5 Millionen Quadratmeter Gewerbefläche liegen in der Stadt brach. Der Oberbürgermeister glaubt, daraus „mindestens 10 000 Wohnungen“ schaffen zu können. Nun liefert eine Untersuchung erstmals Zahlen. (SZ Plus)

Banden erbeuten Hunderttausende Euro bei betagten Münchnerinnen Bizarre Geschichten, absurd hohe Geldforderungen: Durch regelrechten Telefonterror kommen die hierarchisch organisierten Telefon-Abzocker an riesige Summen.

PODCAST „Hey München“

Was würde Olympia für München bedeuten? Neben dem Großereignis, das 2036, 2040 oder 2044 in die Stadt kommen könnte, geht es im Podcast um eine Bewegung, die sich unter den Kellnerinnen und Kellnern auf dem Oktoberfest formiert hat. Zur aktuellen Folge.

MÜNCHEN ERLESEN

Doris Dörrie über ihren neuen Film : Lustiger sterben mit Pflegeroboter In ihrem neuen Kinofilm erzählt Doris Dörrie von einer alten Dame, ihrem Pflegeroboter und einem dringenden Todeswunsch. Kann man über Krankheit und Alter eine Komödie machen? SZ Plus Interview von Josef Grübl ...

Schwammerl-Suche : Was man im Münchner Umland über Pilze wissen sollte Die Pilzsaison lässt wegen der Trockenheit auf sich warten. Herbstregen könnte sie jedoch noch retten. Welche Arten wachsen eigentlich in der Region? Und wie sammelt und putzt man richtig? Ein alphabetischer Überblick. SZ Plus Von Francesca Polistina und Gudrun Regelein ...

UNSER GASTROTIPP

Restaurant Doan in Sendling : Feines aus Vietnam, hübsch dekoriert und authentisch Ein wunderschön designtes Restaurant: Das Doan in der Lindwurmstraße hat sich der panasiatischen Küche mit Schwerpunkt Vietnam verschrieben – und ist nicht ohne Grund meist ausgebucht. Von Rosa Marín ...

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