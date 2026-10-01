OKTOBERFEST
Junge Linke provoziert mit israelfeindlichen Parolen – FDP-Stadtrat geohrfeigt Die Jugendorganisation der Linken fällt an Wiesn-Tischen des Münchner Rathauses auf. Ein FDP-Stadtrat schreitet ein, wird beschimpft und körperlich attackiert. Über einen Vorfall, der nun Konsequenzen hat.
Wiesnpolizei Mann beim Koksen an der Bavaria erwischt – jetzt muss er 30 000 Euro Sicherheitsleistung zahlen (Liveblog)
Warum Bargeld das Oktoberfest regiert Wiesnbesucher könnten in vielen Zelten und Buden mit Karte zahlen, trotzdem schleppen sie lieber pfundweise Münzen und Scheine mit sich herum. Doch Vorsicht, ein prall gefülltes Portemonnaie kann Verspannungen auslösen. Eine Kolumne. (SZ Plus)
Sasha knutscht und singt – und eine Milliardärstochter winkt Endlich ist es so weit: Zwei Promis bussln. Eine US-Schauspielerin und Autorin könnte das zu ihrem nächsten Techtelmechtel-Roman inspirieren. Und dann sind da noch echte und unechte CEOs, CMOs, CZOs und sogar CSUs.
DER TAG IN MÜNCHEN
So nah war Söder einem Grünen selten. Wem nutzt die neue „Bromance“? Seit Jahren drischt der Ministerpräsident auf die Öko-Partei ein. Nun lobt er Münchens grünen OB Dominik Krause auffallend oft. Dahinter könnte mehr stecken als ein Zweckbündnis für Olympia. (SZ Plus)
Büros in Wohnungen umwandeln? Studie sieht kurzfristig viel weniger Potenzial als OB Krause Mehr als 1,5 Millionen Quadratmeter Gewerbefläche liegen in der Stadt brach. Der Oberbürgermeister glaubt, daraus „mindestens 10 000 Wohnungen“ schaffen zu können. Nun liefert eine Untersuchung erstmals Zahlen. (SZ Plus)
Banden erbeuten Hunderttausende Euro bei betagten Münchnerinnen Bizarre Geschichten, absurd hohe Geldforderungen: Durch regelrechten Telefonterror kommen die hierarchisch organisierten Telefon-Abzocker an riesige Summen.
PODCAST „Hey München“
Was würde Olympia für München bedeuten? Neben dem Großereignis, das 2036, 2040 oder 2044 in die Stadt kommen könnte, geht es im Podcast um eine Bewegung, die sich unter den Kellnerinnen und Kellnern auf dem Oktoberfest formiert hat. Zur aktuellen Folge.
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