So teuer wird das Bier auf dem Oktoberfest, Kate Winslet besucht das Filmfest und mehr.

Von Pauline Graf

DER TAG IN MÜNCHEN

So teuer wird das Bier auf dem Oktoberfest – alle Preise im Überblick Erstmals kostet die Mass in mehreren Zelten 15 Euro oder mehr. Auch bei anderen Getränken und Speisen schlagen die Wirte deutlich auf. Die Liste für alle Zelte.

EXKLUSIV: Schuhbeck-Firmen sollen schon jahrelang pleite gewesen sein Ein Insolvenzverwalter will herausgefunden haben, dass mehrere Betriebe des Gastronomen schon frühzeitig zahlungsunfähig gewesen seien. Was die Frage aufwirft: Hat Schuhbeck die Insolvenz verschleppt, womöglich mit hinterzogenen Steuern? Das könnte für den Koch noch einmal böse Konsequenzen haben (SZ Plus).

Der reichen Stadt geht das Geld aus Mehr als 180 Millionen Euro muss die Verwaltung in diesem Jahr einsparen, um einen genehmigungsfähigen Haushalt hinzubekommen. Den Politikern ist klar: Vieles wird sich München in den nächsten Jahren nicht mehr leisten können (SZ Plus).

Frauen aufgepasst: „Ihr seid phänomenal!“ Kate Winslet in München? Kreisch! Die Oscar-Gewinnerin bekommt beim Filmfest einen Ehrenpreis und stellt ihren neuen Film „Lee“ vor – Zeit für eine wichtige Botschaft bleibt auch (SZ Plus).

Wie verzweifelt sind die Münchner bei der Wohnungssuche? Andreas Kräftner verschickt seinen kostenlosen Newsletter „Budenschleuder“ mit Wohnungsgesuchen und -angeboten an knapp 30 000 Abonnenten. Seit 20 Jahren ist er damit so etwas wie ein Seismograph des Mietmarkts. Ein Gespräch über Solidarität und Wahnsinn (SZ Plus).

Fußball-EM: Tausende Türkei-Fans feiern auf der Leopoldstraße bis in die Nacht

Kriminalpolizei: Münchner Schülerin seit Samstag spurlos verschwunden

Ausstellung über Kabarettlokal: Von der Bühne für Karl Valentin zum Supermarkt (SZ Plus)

Öffentlicher Nahverkehr: Scheitert die Verkehrswende am Geldmangel?

Raub im Münchner Norden: Spaziergängerin am Feldmochinger See überfallen

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Schauspieler Miroslav Nemec : „Ich wollte besser Deutsch können als alle anderen“ Fast sein halbes Leben war er Kommissar beim „Tatort“, seine Kindheit zwischen Zagreb und Freilassing beschreibt er als zerrissen. Ein Treffen mit Miroslav Nemec. Von Claudia Fromme

SZ Plus Klimawandel : Wenn der Pegel steigt Durch die vielen Niederschläge hat sich die Natur erholt. Auch die Trinkwasserbrunnen haben sich wieder gefüllt. Aber wie lange hält der Nachschub vor? Ein Besuch bei Förstern, Landwirten und Wasserversorgern. Von Bernhard Lohr

UNSER KULTURTIPP

SZ Plus Jessica Langes Ausstellung in München : Das flüchtige Amerika in Fotos festhalten Als Schauspielerin hat Jessica Lange alles erreicht. Im Deutschen Theatermuseum präsentiert sie sich jetzt auch als Fotografin. Von Josef Grübl

