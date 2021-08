Von Andreas Schubert

Früher spielten wir als Kinder gerne Quartett. Wer ein Auto mit dem größten Hubraum, den meisten Pferdestärken oder der größten Höchstgeschwindigkeit hatte, gewann. Auch bei der Internationalen Automobilausstellung IAA ging es viele Jahre lang immer nur um neue Rekorde. Je schneller und teurer so ein Wagen war, desto mehr Aufmerksamkeit erregte er. Präsentiert wurden die PS-Kisten gerne von leicht bekleideten Damen, die als zusätzlicher Blickfang dienen sollten.

Das Interesse an dieser Art von PS- und Frauenschau hat im Laufe der Zeit nachgelassen, weil es irgendwie aus der Zeit gefallen war. Und sowohl gegen die Präsentation wie in alten James-Bond-Filmen sowie gegen die klimaschädlichen Verbrenner-Autos regte sich zunehmend Protest. Jetzt will sich die IAA ein neues Image verpassen und nennt sich ganz modern IAA Mobility. Auf der Messe soll nun viel klimafreundliche Mobilität gezeigt werden, nicht nur auf dem Messegelände sondern auch an zentralen Plätzen der Innenstadt. Unter den rund 700 Ausstellern sind auch 70 Hersteller von Fahrrädern.

Am nächsten Dienstag, 7. September, eröffnet Bundeskanzlerin Angela Merkel die Mobilitätsschau, die zukunftsweisend sein will. Die Gegner der IAA indes wollen nicht so recht an diese proklamierte Zukunftsfähigkeit glauben und haben bereits Widerstand angekündigt, unter anderem mit einer großen Fahrradsternfahrt am 11. September. Stattfinden wird die IAA aber. Sie ist die erste große internationale Messe in Deutschland seit Beginn der Corona-Pandemie. Auch wenn Corona viele daran hindert, nach München zu kommen, wird in der Ausstellungswoche einiges los sein in der Stadt.

DER TAG IN MÜNCHEN

Mann stirbt in Zelle Die Polizei nahm einen 51-Jährigen fest und brachte ihn in die Haftanstalt - am nächsten Morgen wurde der Mann tot aufgefunden.

Kind stirbt nach Badeunfall Der Junge war Anfang August mit seinem Zwillingsbruder aus einem der Schwimmbecken geborgen worden. Nun ist er im Krankenhaus an den Folgen des Unfalls gestorben.

Ein Musikfestival für die Partnerschaft Ein Musikfestival soll die Städtepartnerschaft von München und Harare wieder beleben. Denn die seit 25 Jahren bestehende Beziehung ist kompliziert.

SPD fordert Ausbau der S-Bahn Die Partei plädiert für einen Zehn-Minuten-Takt an Werktagen von sechs bis 21 Uhr. Zudem soll eine Ringbahn die Attraktivität des Münchner Nahverkehrs steigern.

MÜNCHEN ERLESEN

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg