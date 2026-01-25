DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

„Ich nehm’ alles, was ich kriege“ Endlich wieder Champagnerschmarrndrama: Der 50. Deutsche Filmball ist die gewünschte Achterbahn der Emotionen. (SZ Plus)

Fünfzig Anschläge, zwei Ermittlungsgruppen, kein Ergebnis Immer wieder brannten in und um München Einrichtungen der kritischen Infrastruktur. Eine heiße Spur gibt es bisher nicht, zwei Verdächtige kamen aus der Haft frei. Was die Ermittler wissen – und was offenbar nicht. (SZ Plus)

Hallo? Hallo? Der Empfang ist sehr schlecht... Ausgerechnet im Herzogpark in Bogenhausen klagen die Bewohnerinnen und Bewohner über kaum bis kein Netz fürs Handy. Warum das so ist – und wie sich das demnächst ändern könnte.

Wie pandastisch ist das denn, bitte? Der Tierpark Hellabrunn bereitet sich auf seine nächste Attraktion vor, die Großen Pandas. Ein Wissenschaftler erklärt, was die Flauschebären in Menschen auslösen können. Doch noch geben sich die Münchner gelassen.

Münchner spenden der Fußgängerzone genau einen Schatten Im Sommer bat der Oberbürgermeister die Münchner um Spenden für neue Bäume in der Altstadt. Bisher gingen knapp 70 000 Euro ein. Das reicht für einen Baum.

WEITERE NACHRICHTEN

U-Bahn, Bus und Tram Pendler müssen mit Warnstreik bei der MVG rechnen

Proteste in München Tausende demonstrieren für die Kurden in Syrien

Fund an Friedhof Kampfmittel aus Zweitem Weltkrieg muss gesprengt werden

Polizei 26-Jähriger im Münchner Bahnhofsviertel niedergestochen

MÜNCHEN ERLESEN

Münchner Historie : 75 Jahre Residenztheater: Eine Bühne für die Demokratie 1948 beschloss der Bayerisches Landtag, ein neues Residenztheater zu bauen. Die Aufgabe, dem Volke Besinnung und Freude zu bringen, ist dieser Bühne geblieben. Die Geschichte eines großen Hauses. SZ Plus Von Yvonne Poppek ...

München-Maler als Chronist des Wandels : „Was mich anfangs überrascht hat, ist verloren gegangen“ Enno Kleinert dokumentiert seit fast 60 Jahren das Leben in München in seinen Skizzen. Besonders die Eisbachwelle hat es ihm angetan. Was ihm heute in München Sorge bereitet. Von Anna-Maria Salmen ...

UNSER KULTURTIPP

„Ein sanfter Tod“ am Residenztheater München : Wie ist es, wenn die eigene Mutter im Sterben liegt? Simone de Beauvoir setzte sich in ihrem Buch „Ein sanfter Tod“ mit dem Abschiednehmen auseinander. Die Residenztheater-Schauspielerin Lisa Stiegler bringt es nun auf die Bühne im Marstall. Es ist ein Herzensprojekt. Von Yvonne Poppek ...

