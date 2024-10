Woran es oft scheitert, wenn ausländische Fachkräfte Erzieher werden wollen, alle Infos zum NFL-Spiel in München, ein ehemaliger Liberaler auf politischen Abwegen und mehr

Von Hanna Emunds

Woran es oft scheitert, wenn ausländische Fachkräfte Erzieher werden wollen Kaum jemand will hierzulande noch Erzieher werden, deshalb arbeiten immer mehr ausländische Fachkräfte in Kitas und Krippen. Im Alltag funktioniert das gut. Doch es gibt ein Problem: die Vorgaben, die vieles in den Einrichtungen schwierig machen.

Kick mit Ball und Pumpe Teams aus vier Ländern spielen beim ersten Fußballturnier in Deutschland für Kinder und Jugendliche, die auf Insulinspritzen angewiesen sind. Der FC Diabetes organisiert das Treffen und liefert nebenbei Daten für eine Uni-Studie.

Ein ehemaliger Liberaler auf politischen Abwegen Tim Schulz aus Hohenbrunn ist Mitglied im AfD-Kreisvorstand und zugleich offenbar bei der Identitären Bewegung aktiv – trotz Unvereinbarkeitsliste der Partei. Bei der FDP an seinem Wohnort herrscht über die jüngste Enthüllung Entsetzen.

Alle Infos zum NFL-Spiel in München Am 10. November spielen die Carolina Panthers gegen die New York Giants. Gibt es noch Tickets? Welche Veranstaltungen rund um die Partie sind sonst noch geplant? Fragen und Antworten zum zweiten „Munich Game“.

Noch ein Münchner Traditionsgeschäft in Gefahr: Der Bernsteinladen kämpft mit einer Petition ums Überleben In München hat die wohl älteste Bernstein-Firma der Welt ihren Sitz. Ausgerechnet im Rathaus. Von dort soll sie womöglich bald weichen. (SZ Plus)

Genossenschaftsbank in Obermenzing Zweifel an Schilderung des Tathergangs beim Banküberfall

Maxvorstadt Frau unter Gastherme eingeklemmt

Neun Personen verletzt Tierschützer versprühen Pfefferspray im Kaufhaus

„Rocky Horror Show“ auf Musical-Tournee : Ein großes bisschen Horror-Show 50 Jahre nach Drehstart der Transvestiten-Alien-Klamotte geht das dafür grundlegende Grusical auf Deutschland-Tour. An Halloween feiern Fans in Strapsen den Film ausgiebig in München – wo er in einem Kino seit 1977 läuft. Von Michael Zirnstein

SZ Plus SZ-Kolumne Typisch deutsch : Getrennt leben unter einem Dach: du Couch, ich Bett Kann man nach einer Trennung weiter zusammenwohnen? Es gibt Münchner, die das mangels Alternativen praktiziert haben – mit unterschiedlichem Ausgang. Kolumne von Lillian Ikulumet

Bar Polloi : Eine gute Adresse für den Start in den Abend In der lässig-eleganten Bar Polloi an der Hauptfeuerwache gibt es raffiniertes Barfood und exquisite Drinks. Wer allerdings aufs Geld schauen muss, ist hier nicht unbedingt richtig. Von Linus Freymark

