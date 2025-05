Von Hanna Emunds

DER TAG IN MÜNCHEN

„Warum soll ich jetzt schon aufhören?“ Wolfgang Heckl muss nach 21 Jahren als Leiter des Deutschen Museums seinen Posten räumen. Ein Gespräch über die Frage, wie man Kinder für Wissenschaft begeistert, über den Weg zur Welterkenntnis und warum der 66-Jährige jetzt eine Wunderkammer plant. (SZ Plus)

Preis für Wiesn-Mass steigt auf bis zu 15,80 Euro Zwischen 14,50 und 15,80 Euro soll die Mass auf dem Oktoberfest in diesem Jahr kosten. Im Vergleich zum Vorjahr sind das im Schnitt 3,52 Prozent mehr.

Wie es mit Münchens umstrittenster Fußgängerzone weitergeht Die Stimmung in Haidhausen war mitunter vergiftet wegen des Verkehrsversuchs in der Weißenburger Straße. Bei einer Info-Veranstaltung nun geht es zwar höflich zu – doch die Stadt steht vor einer schwierigen Entscheidung.

„Schüler werden rundum ausgenutzt und es macht einen kaputt“ Viele angehende Pflegekräfte schmeißen bereits in der Probezeit hin, rund ein Viertel würde die Ausbildung nicht weiterempfehlen. Woran das liegt und warum es trotz der negativen Zahlen Zuversicht gibt.

Wie München 144 Millionen Euro für den geförderten Wohnungsbau zusammenkratzt Der Freistaat stoppt die Mittel für den sozialen Wohnungsbau, deswegen schießt die Stadt nun eine riesige Summe zu. Doch woher zaubert München binnen weniger Monate trotz aller Sparzwänge so viel Geld? (SZ Plus)

Verhungert, verdurstet, vernachlässigt: 80 tote Ziegen am Ammersee gefunden Die „Ziegenbande“ am Ammersee galt einst als Vorzeigebetrieb. Nun wurde auf dem Hof eine große Zahl toter Tiere entdeckt – offenbar elendig verhungert und verdurstet. Wie konnte es dazu kommen? (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Schwerpunktkontrollen Polizei schnappt mehr als 100 Verkehrsrowdys

Ramersdorf Lkw reißt Tram-Oberleitung ab - zwei Personen in Auto eingeschlossen

Pop-trifft-Klassik-Tournee Alice Cooper kommt mit der Night of The Proms in die Olympiahalle

MÜNCHEN ERLESEN

Erfinder Konstantin Landuris : Er will fliegen wie einst der „Rocketman“ Einmal hat der Münchner für einige Sekunden schon abgehoben, nun will er seinen batteriebetriebenen Fluganzug zur Serienreife entwickeln. Und hat schon einen neuen Traum: den Umbau seines kultigen Sportwagens DeLorean DMC-12 in ein Musikinstrument. SZ Plus Von Joachim Mölter ...

Frauen-Therapie-Zentrum : „In München ist es sehr schwierig, Armut zu zeigen“ Simone Eiche und Yvonne Feneberg leiten das Frauen-Therapie-Zentrum. Dort finden Frauen in Lebenskrisen Unterstützung - die psychisch belastet, einsam, alt oder krank sind. Aber in der reichen Stadt schämen sich viele, Hilfe in Anspruch zu nehmen. SZ Plus Von Sabine Buchwald ...

UNSER FREIZEITTIPP

Größtes studentisches Kulturfestival Deutschlands : Das hat das Stustaculum 2025 zu bieten Zur 35. Ausgabe des Festivals werden 25 000 Besucher erwartet. Die können sich von 100 Konzerten, Comedy und Theater mitreißen lassen – oder an so vielen Aktionsorten wie nie selbst kreativ werden. Von Michael Zirnstein ...

