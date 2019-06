26. Juni 2019, 19:00 Uhr München heute Im Bett liegen für den Frieden / Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Starkoch Schuhbeck

Von Sara Maria Behbehani

Einfach liegen bleiben, den Tag im Bett verbringen... Es gibt Morgen, da wünscht man sich das. Da möchte man müde und faul sein dürfen. Sich der Trägheit hingeben, die mit der Hitze kommt. Oder sich auch einfach nicht den Sorgen und Problemen stellen, die einen vielleicht im Alltag oder auf der Arbeit bedrücken.

Yoko Ono und John Lennon haben vor 50 Jahren nicht nur einen Tag, sondern gleich zwei Wochen im Bett verbracht. Allerdings nicht aus Faulheit, sondern, um für den Weltfrieden zu demonstrieren. Das Pathos Theater feiert dieses Jubiläum in den nächsten drei Tagen mit dem Bed-in "Make art, not war". Es richtet sich an alle Erschöpften und Aufständischen, die bereit sind, sich ein Bett zu teilen, und soll zum Nachdenken, Streiten und Träumen einladen.

Im Interview mit meinem Kollegen Gerhard Fischer (SZ Plus) erinnern die künstlerischen Leiterinnen des Theaters Judith Huber und Lea Ralfs daran, dass John Lennon und Yoko Ono damals auch Menschen zu sich ans Bett eingeladen haben, um zu reden. "Es war ein Ort der Begegnung", sagt Huber. Das soll das Pathos Theater jetzt auch sein.

DER TAG IN MÜNCHEN

Mann mit Wolfsmaske vergewaltigt Elfjährige Die Polizei sucht mit Hochdruck nach dem Täter, der unerkannt entkommen konnte. Zum Artikel

Durchsuchungen bei Alfons Schuhbeck Weil die Münchner Staatsanwaltschaft Hinweisen auf Steuerhinterziehung nachgeht, bleiben mehrere Geschäfte des Starkochs am Platzl über Stunden geschlossen. Zum Artikel

Stadtrat erlaubt das Sonnen oben ohne Die Badeverordnung wurde mit breiter Mehrheit präzisiert. Außerdem lässt der Stadtrat prüfen, ob schwimmende Flöße statt eines richtigen Flussbads für die Isar in Frage kommen würde. Zum Artikel

In Münchens Altstadt werden weniger Autos fahren Der Stadtrat hat beschlossen, den Autoverkehr im Zentrum zu reduzieren. Den Grünen geht das Vorhaben nicht schnell genug, die CSU dagegen bremst. Zum Artikel

