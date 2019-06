16. Juni 2019, 19:28 Uhr München heute Die Stadt feiert Geburtstag / Mückenplage am Ammersee

Bier gab es am Marienplatz heute nicht nur im Glas.

Von Sara Maria Behbehani

Der 14. Juni 1158 war ein besonderer Tag für München. Die uns heute bekannte Geschichte begann. Zum ersten Mal wurde "Munichen" erwähnt, ein Markt, der von Heinrich dem Löwen ins Leben gerufen worden war.

Heute ist dieses Munichen freilich größer als ein Markt. Manchmal könnte man gar auf den Gedanken kommen, es platzte aus allen Nähten. In den 861 Jahren hat München etwas aus sich gemacht. Seit 1918 ist es die bayerische Landeshauptstadt. Der Wirtschaft geht es überaus gut. Und im vergangenen Jahr wurde München zur lebenswertesten Stadt der Welt gekürt.

Genug Gründe, den Geburtstag dieser Stadt fröhlich zu begehen, gibt es also. Und das war an diesem Wochenende mit Banjos, Bier und Erdmännchen dann auch der Fall, wie mein Kollege Wolfgang Görl beschreibt. Der Marienplatz verwandelte sich in einen Biergarten, Oberbürgermeister Dieter Reiter zog es auf die Musikbühne und die Münchner feierten ihre Stadt.

Treppen und Balkone für die Isar Soll es ein Café mit Flussblick geben? Braucht es eine Art Boulevard auf Höhe der Ludwigsbrücke? Im Rathaus wird gerade viel diskutiert. Doch die geplanten Schönheitsoperationen haben ihre Tücken. Zum Artikel

Ammersee: "Die Mücken sind überall, die fallen auch ins Bier" Autan war zeitweise ausverkauft, der Duft von Räucherspiralen hängt in der Luft und den Gaststätten laufen die Gäste davon. Das Wort "Katastrophe" fällt am Ammersee gerade oft. Zum Artikel

Gabalier-Konzert im Olympiastadion: Der Bergprediger Seine Lieder sind patriotische Sehnsuchtsfantasien. Sie erzählen von einem heilen Österreich, das es so gar nicht gibt. Beim Konzert wird Andreas Gabalier von 72 000 Menschen bejubelt - und kündigt eine Pause an. Zum Artikel

Wie Volunteers an kostenlose EM-Tickets kommen Stadt und Uefa suchen Freiwillige für die vier Münchner Spiele der Fußball-EM 2020 - doch nicht jeder, der sich meldet, kommt auch ins Stadion. Zum Artikel

