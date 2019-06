12. Juni 2019, 19:06 Uhr München heute Tabuthema Leihmutterschaft / Grüne fordern gelbe Tonne für Maxvorstadt

Von Ana Maria Michel

Nicht nur heterosexuelle Paare wollen ein Kind. Auch Joachim und Robert Maier aus München, die ihre richtigen Namen hier nicht lesen wollen, wünschten sich ein Baby. Sie entschlossen sich, über eine Leihmutter in Russland ein Kind zu bekommen. Joachim Maier ist der leibliche Vater, sein Partner Robert sollte den Sohn adoptieren. Doch die Familie geriet in eine Zerreißprobe zwischen Behörden und Gericht (SZ Plus). Das lag aber nicht daran, dass es sich bei ihnen um eine sogenannte Regenbogenfamilie handelt.

Leihmutterschaft ist in Deutschland verboten. Nicht nur manche schwule oder lesbische Paare entscheiden sich deshalb dafür, in ein Land zu gehen, wo es kein Verbot gibt. Genauso gibt es heterosexuelle Paare mit unerfülltem Kinderwunsch, die im Ausland eine Leihmutter in Anspruch nehmen. Auch sie müssen damit rechnen, Probleme mit den Jugendämtern zu bekommen, wenn es um das Thema Adoption geht. Die Gerichte sehen die Sache zum Teil anders. Dazwischen stehen verunsicherte Eltern, die die bestmögliche Absicherung für ihr Kind wollen.

Was sich die Münchner Rechtsanwältin Undine Krebs deshalb für die Familien wünscht, ist mehr Rechtssicherheit. Ein Schritt in diese Richtung ist, überhaupt einmal offen über das Tabuthema Leihmutterschaft zu sprechen - so wie Joachim und Robert Maier.

DER TAG IN MÜNCHEN

Jeder Fußweg ist ein volkswirtschaftlicher Gewinn Das "Bündnis Radentscheid" hat die Kosten von verschiedenen Arten der Fortbewegung ermitteln lassen. Dass das Auto dabei schlechter abschneidet als das Rad, wundert wenig. Dass sich Kosten und Nutzen beim MVV die Waage halten, schon eher. Zum Artikel

Bekommt die Maxvorstadt die gelbe Tonne? Die Grünen wollen den Stadtbezirk zu einem Vorreiter im Recycling machen. Das Kommunalreferat hält dagegen weiter an den Wertstoffinseln fest. Zum Artikel

5000 Liter Bier auf Knopfdruck Eine neue Leitung versorgt Konzertbesucher im Olympiastadion mit kühlem Bier. Die Technik hat sich bereits auf dem Oktoberfest bewährt. Zum Artikel

Die Angst der CSU vor roten Fahrradstreifen Die CSU-Rathausfraktion will verhindern, dass Parkplätze in der Fraunhoferstraße wegfallen - gleichzeitig fordert sie den Bau einer neuen Tiefgarage im Zentrum. Zum Artikel

MÜNCHEN ERLESEN

