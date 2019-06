7. Juni 2019, 18:58 Uhr München heute Verlorene Orte der Stadt / Ist München noch zu retten?

Eine Sendung, in der junge Menschen wirklich etwas zu sagen hatten: "Live aus dem Alabama", unter anderem moderiert von Giovanni di Lorenzo.

Nachrichten und Lesenswertes aus der Stadt.

Von Sara Maria Behbehani

Vergangenes Jahr um diese Zeit konnte man am Königsplatz auf den Stufen der Glyptothek sitzen. Es war der Ort für warme Sommernächte, mit Freunden und Wein. Gegenüber tanzten die Menschen Tango, Musik wurde über den Platz geweht. Dieses Jahr ist das nicht mehr möglich. Die Glyptothek ist eingezäunt und wird saniert, zu den Stufen dringt man nicht mehr vor. Es bleiben nur die Worte "Build bridges not walls", die freundlicheren unter denen, die die Barriere säumen.

Orte verändern ihr Gesicht. Und manche Orte gehen sogar ganz verloren. In München sind immer wieder bekannte und weniger bekannte Orte verschwunden und neu genutzt worden. Doch warum mussten sie weichen und was ist heute dort zu finden? In einer Serie haben sich SZ-Autoren auf eine Spurensuche nach Münchens verlorenen Orten begeben.

Der erste Teil dreht sich um die Alabamahalle, die in den Achtzigerjahren ein kultureller Wallfahrtsort war - nicht nur wegen der legendären Sendung des Bayerischen Fernsehens "Live aus dem Alabama". Heute aber tüfteln dort BMW-Mitarbeiter an neuen Fahrzeugen, schreibt mein Kollege Karl Forster.

Für Ihr Pfingstwochenende wünsche ich Ihnen nun eine gute Zeit an einem für Sie besonderen Ort - einen, der hoffentlich nicht so bald verschwindet.

Urteil gegen Mutter: Den Tod des Babys in Kauf genommen Die Mutter, die ihr Neugeborenes in einem Busch liegen ließ, wird wegen versuchten Totschlags zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt. Unklar bleibt bis zum Schluss, mit wie viel Vorsatz die Frau die Tat ausgeführt hat. Zum Artikel

Polizei lässt Drogenring auffliegen Die Bande soll 300 Kilogramm Haschisch an Münchner Dealer verkauft haben. Drei der Zwischenhändler sind noch minderjährig. Zum Artikel

"Egal welches Alter, egal welche Ausbildung" Hotels und Gaststätten haben in München ein massives Personalproblem. Woran liegt das? Und was tut die Branche dagegen? Inzwischen gibt es sogar eine App für Jobsuchende, die wie Tinder funktioniert. Zum Artikel

