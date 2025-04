DER TAG IN MÜNCHEN

„Da macht Lernen keinen Spaß mehr“ Weniger Druck und mehr Spaß in einer positiven Lern- und Fehlerkultur – diese Forderung erheben fast 58 000 Menschen in einer Petition. Zur Kundgebung in München kommen aber wesentlich weniger Unterstützer.

Was die größte Messe der Welt mit München macht Die Bauma mit ihren 3500 Ausstellern und vermutlich bis zu 550 000 Besuchern ist ein zentraler Wirtschaftsmotor für die Stadt. Sie treibt die Preise in manchen Bereichen höher als das Oktoberfest. Dafür herrscht aber auch eine Woche lang Ausnahmezustand.

Wie die Bauma zur größten Messe der Welt wurde Es begann 1954 mit einer Ein-Mann-Idee: Was der Erfolg der Bauma über die Höhen und die Tiefen der deutschen Wirtschaftsgeschichte erzählt. Und über München. (SZ Plus)

Wo München die nächsten Großkonzerte plant Das Olympiastadion fällt länger aus als gedacht, aber die Stadt hat viele Alternativen für Open Airs – oder doch nicht? Um die möglichen Konzertstandorte wird hinter den Kulissen heftig gerungen. „Eine gute Lösung für alle“ sieht der verantwortliche Referent vor allem in einer Location. (SZ Plus)

Milbertshofen und Putzbrunn Polizei greift zweimal zur Elektroschockpistole

Verbesserte Logistik Mehr Gleise am Rangierbahnhof

Verkehr Auf der A99-Westumfahrung geht es langsam voran

Münchner Verkehrs- und Tarifverbund Landkreis Mühldorf tritt dem MVV bei

Türkischstämmige Community in München : „Das Pulverfass kann jederzeit explodieren“ Auch in München demonstrieren Menschen mit türkischen Wurzeln gegen die Verhaftung des Istanbuler Bürgermeisters, gegen Repressionen, für die Freilassung von politischen Gefangenen. Andere sprechen aufgebracht von pauschaler Verunglimpfung, gerade in der Diaspora hat Präsident Erdoğan viele Anhänger. SZ Plus Artikel vom: SZ am 4.4.2025 Von Martina Scherf

„Der Brandner Kaspar und das ewig' Leben“ am Volkstheater : 20 Jahre Kult mit Kirschgeist und Boandlkramer Am 7. April 2005 feierte „Der Brandner Kaspar und das ewig’ Leben“ am Münchner Volkstheater Premiere – und ist bis heute stets ausverkauft. Dabei wollte Christian Stückl das bayerische Volksstück zuerst gar nicht inszenieren. Wieso eigentlich? SZ Plus Artikel vom: SZ heute um 9:05 Uhr Von Yvonne Poppek

Patisserie Sießl : Münchens erste rein vegane Konditorei Geht das, eine Konditorei ganz ohne Butter und Ei? Ein Besuch im Café von Paula Sießl, wo die Macarons und Törtchen eigentlich zu schön zum Essen sind. Artikel vom: SZ am 5.4.2025 Von Berit Kruse

