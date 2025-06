So war der CSD in München, im Kunstareal eröffnet das Lux, warum München nicht nur auf Microsoft setzt und mehr.

Von Hanna Emunds

Zwischen Party und Politik: Wie die CSD-Parade in München verlief Die queere Community und alle, die sie unterstützen, demonstrieren bei der Parade unter dem diesjährigen Motto „Liberté, Diversité, Queerité“. Mehr als 250 000 Menschen feiern unter der heißen Nachmittagssonne die Freiheit, zu lieben, wen man will.

Wer rückt nach, wenn der größte Star nicht kommt? Das Filmfest München 2025 startet ohne Carey Mulligan, die aus privaten Gründen absagt. Stattdessen feiern Stars wie Vicky Krieps und Helena Zengel mit – und für Emotionen sorgen an diesem Abend zwei Politiker.

„Genau das, was die Stadt braucht“ München ist voll gewesen an diesem Wochenende: Party, Konzert und Kunst – alles geboten, die Sonne scheint. Und mittendrin öffnet sich ein bunter Ort, von dem manche meinen, dass der Stadt genau so etwas gefehlt hat. Nicht nur, weil es dort schattig ist.

Warum München nicht nur auf Microsoft setzt Auch nach dem Scheitern des Linux-Projekts nutzt die Stadt für viele Anwendungen offene Software, um sich von großen US-Konzernen unabhängiger zu machen. Doch die Umsetzung ist nicht immer einfach.

Warum Wohnungen wichtiger sind als Werkstätten Auf dem Areal des Gasteig-Interims HP 8 soll nun auch lange geplanter Wohnraum entstehen. Dass dem Gewerbemieter weichen müssen, ist zwar bedauerlich, aber unvermeidlich. Zum Kommentar. (SZ Plus)

Mit einem Party-Marathon feiern die Münchner die Neunziger Wer kennt sie noch, Dr. Alban, Caught In The Act, Culture Beat oder Lou Bega? Bei der „90s Super Show XXL“ auf dem Königsplatz sitzt zwar längst nicht mehr jede Note - 15 000 sind trotzdem wild entschlossen, Spaß zu haben. (SZ Plus)

Mini-München 2026 finanziell gesichert Seit Jahrzehnten regieren in Mini-München die Kinder. Doch wegen der angespannten Haushaltslage war die Zukunft unsicher. Nun zeichnet sich eine Lösung ab. Bleibt noch die Standortsuche.

Bei Innsbruck 18-jähriger Münchner verunglückt tödlich bei Autounfall in Tirol

Nachruf Friederike Kreutzkamm gestorben

Auer Mühlbach Umgestürzte Bäume im Wasser gefährden Schwimmer

Bahn-Chaos in Bayern Warum die Strecke zwischen München und Holzkirchen plötzlich gesperrt wurde

Münchner Lebensgefühl : Ein Loblied auf den Sommergrantler München kommt gerade aus dem Feiern nicht mehr raus. Das geht ganz zulasten einer selten gewordenen Spezies - ohne die die Stadt nicht dieselbe wäre. Glosse von Christian Mayer ...

Bürokratie und Kultur : Der Straßenmusiker, der die Lust am Spielen verlor Hubert Helfenbein macht Musik, seitdem er 13 Jahre alt ist. Doch der Regulierungswahn hat ihm den Spaß daran genommen, auf der Straße aufzutreten. Wo lässt es sich überhaupt noch spontan und frei musizieren? SZ Plus Von David Kulessa ...

Café Winkelgasse : Ein zauberhaftes Frühstück In der Maxvorstadt hat ein Café eröffnet, das an ein Kapitel aus einem Zauberbuch erinnert. Das Frühstück ist britisch inspiriert, die Speisekarte umfasst kreative Gerichte wie veganen Shepherd’s Pie und Hash Browns mit Lachs. Von Charlotte Groß-Hohnacker ...

