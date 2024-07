DER TAG IN MÜNCHEN

Münchens Traum vom Garten der Künste Der Sieger im Wettbewerb zur Neugestaltung der Außenflächen des Kunstareals steht fest. Die Jury votiert einstimmig für den Entwurf des Pariser Ateliers Roberta. Doch viele Fragen bleiben offen.

Nach Verbot: Razzia bei schiitischen Islamisten in München Etwa 50 Beamte durchsuchen Vereinsräume in der Landsberger Straße und die Wohnungen der Vorsitzenden. Die Gruppierung gilt als verlängerter Arm Teherans in Deutschland. Zum Artikel

Pasinger Messerstecher soll ein Islam-Hasser sein Der 40-Jährige verletzte am Dienstag zwei Menschen in der Gleichmannstraße mit einem Messer. In der Vergangenheit war der Mann bereits aufgefallen – und wähnte sich offenbar auf einer Art Kreuzzug gegen den Islam. (SZ Plus)

Los geht’s mit der Sanierung der Studentenstadt Wegen Brandschutz-Mängeln waren die beiden größten Häuser in Deutschlands größter Studierendensiedlung seit Längerem nicht mehr bewohnbar. Nun starten die Bauarbeiten – zwei Monate früher als geplant.

Reiter macht Bauen zur Chefsache Weil die Stadt schnell viel sparen muss, setzt der Oberbürgermeister drei Arbeitsgruppen ein. Deren Ziel: Die Kosten für Bauprojekte um mindestens zehn Prozent senken. (SZ Plus)

Wohnung vermieten zur Wiesn – was man beachten sollte Zum Oktoberfest werden Millionen Besucher erwartet. Wer mit dem Gedanken spielt, seine Wohnung in dieser Zeit unterzuvermieten, muss jedoch auf einiges achten.

ÖPNV: Neue S-Bahn nach Aschheim möglich

Sportevent Munich Mash: Wenn Skater durch den Olympiasee brettern

Erneut Gastgeberstadt: Stadtrat segnet Bewerbung für Handball-WM 2027 ab

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus James Brown bis Ringo Starr: Fritz Egners Musiker-Interviews : „Ich habe von Bob Marley keine einzige Antwort verstanden“ Der Moderator Fritz Egner hat im Laufe der Jahre alle namhaften Musik-Größen interviewt. Ein Gespräch über Muhammad Alis feierwütige Mutter, eine mystische Begegnung mit Bob Marley und die Frage, warum sich Janet Jackson über ihn totgelacht hat. Interview von Thomas Becker

SZ Plus Neue Wege in der Bildung : „Einmal ums Schulhaus rennen. Das kann Wunder bewirken“ Das Gymnasium in Kirchseeon macht vieles anders. Die Idee: Kinder brauchen Bewegung, um ihre innere Mitte zu finden - und gute Noten zu erzielen. Besuch in einer ziemlich einmaligen Schule. Von Anja Blum und Peter Hinz-Rosin

UNSER FREIZEITTIPP

Tanzwerkstatt Europa 2024 : Europa im Tanz vereint Der Körper im Krieg, die Kraft der Berührung und Mut zum Blödsinn – wie die Tanzwerkstatt Europa nach der Kunst des Zusammenlebens fragt. Von Sabine Leucht

