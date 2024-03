Von Lisa Miethke

DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

Mehr als bloß ein Rausch Feiern statt Fasten, und dazu Höherprozentiges aus Krügen: Vor allem ein junges Publikum schätzt die Atmosphäre der Starkbierfeste, die sich zu einer Art Indoor-Wiesn mausern. (SZ Plus)

Münchens Linke hat eine neue Spitze Fraktionschef Stefan Jagel ist nach dem Rückzug von Nicole Gohlke zum Kreisvorsitzenden gewählt worden. Wer ist der Mann - und mit welchen Themen will er die Linke in die Kommunalwahl führen?

Immer mehr junge Münchner werden gewalttätig Der Anteil der unter 21-jährigen Verdächtigen erreicht Höchststände. Die Zahl der Kinder, gegen die ermittelt wird, ist sogar um 45 Prozent gestiegen. Die Polizei warnt vor "dysfunktionalen Familienstrukturen und Perspektivlosigkeit".

Papa oder Gangster? Erst holt Bushido seine Kinder auf die Bühne, dann rappt er über Sex und Koks. Bei seinem Konzert in der Olympiahalle kann sich der Musiker nicht entscheiden, wer er sein will. (SZ Plus)

Gegen das Genderverbot 650 Menschen demonstrieren auf dem Gärtnerplatz gegen die von der Staatsregierung beschlossene Regelung in Bayern. Die queere Szene fühlt sich diskriminiert.

Wohnen: Neue Apartments für die Studentenstadt

Geldwechsel-Masche: Luxusuhr am Handgelenk: Trickdiebe und Straßenräuber greifen zu

Neues Briefzentrum in Germering: Von Mai an geht die Post ab (SZ Plus)

Lokal in bester Lage: Gastronomischer Stillstand im Alten Hof

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER FREIZEITTIPP

