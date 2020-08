Von Thomas Anlauf

Zwei Oberbürgermeister haben sich in der Vergangenheit so manches Mal tierisch über München und auch einige seiner Bewohner ausgelassen. Der amtierende OB Dieter Reiter bezeichnete vor einigen Jahren bestimmte Zeitgenossen, die an der Isar ihren Müll liegen lassen, als Saubären. Und sein Vorgänger Christian Ude urteilte über das Gebiet im Münchner Osten, in dem die Süddeutsche Zeitung nun seit geraumer Zeit in einem dunklen Büroturm zuhause ist, als "städtebauliches Wildschweingehege".

Nun ist nicht bekannt, wie oft der Schwabinger Ude in den Münchner Süden kommt, um das Wildschweingehege im Forstenrieder Park zu besuchen. Dort geht es nämlich normalerweise recht ordentlich zu. Alte Eichen säumen den Hauptweg und die Wildschweine, die dort seit Jahrhunderten in dem Park leben, sind normalerweise recht friedlich. Ihre wilden Verwandten außerhalb des Parks können dagegen schon mal ziemlich draufgängerisch sein. Auf jeden Fall lassen sie sich auf ihrer Völkerwanderung aus dem südwestdeutschen Raum kaum aufhalten.

In der Serie "München natürlich" geht es natürlich um die Münchner Wildschweine, aber auch um unscheinbarere Lebewesen, die mitten in der Stadt vorkommen. Im September blühen an bestimmten Stellen sogar Enzian und Berglauch, Pflanzen, die man sonst nur im Gebirge vermuten würde. Seltene Käferarten sind in München ebenso zu finden wie streng geschützte Eidechsen. Übrigens: Saubären gibt es in München natürlich auch, doch das ist eine andere Geschichte.

