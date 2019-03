27. März 2019, 19:42 Uhr München heute Münchens Wirtschaft in Zahlen / Polizei schießt auf Fluchtfahrzeug / Mann stürzt von Brücke

Nachrichten und Lesenswertes aus der Stadt.

Von Bernhard Hiergeist

die bayerische Landeshauptstadt München besteht aus exakt sieben Buchstaben, das ist ja noch einfach. Aber wer weiß schon, wie viele Quadratmeter Bürofläche hier leerstehen, wie viele Millionen Euro Start-ups für sich so einwerben? Und wie viele Menschen in der Stadt eigentlich in der Forstwirtschaft beschäftigt sind? Und was sagt das über dieses Gebilde namens München eigentlich aus?

Nun, wenn Sie sich das alles fragen, haben Sie Glück gehabt. Denn meine Kollegin Pia Ratzesberger ist nicht nur tief in die Zahlenwelt rund um die Wirtschaft in München abgetaucht. Sie hatte danach sogar noch die Muße, das für Sie festzuhalten. Sie schreibt: "Der Wirtschaft in München geht es gut, das wird auch noch länger so bleiben."

Die Kaufkraft ist hoch, die Arbeitslosigkeit niedrig. Und es gibt auffallend viele hochqualifizierte Fachkräfte. Das ist schön für München, kann aber auch nicht ewig so weitergehen. Denn leben sollen hier ja nicht nur die CEOs, Gründer oder Architektinnen, sondern auch die Bäckerinnen, Kindergärtner und Krankenpfleger. Manche Betriebe finden schon heute keinen Nachwuchs mehr. Diese Probleme gilt es in den kommenden Jahren in den Blick zu nehmen.

Das Wetter: Sonne und Wolken. Vereinzelt tröpfelt es. Höchsttemperaturen um zwölf Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

Betrugsversuch bei Juwelier: Polizei fahndet nach Tatverdächtigem - Schüsse auf Fluchtfahrzeug In der Truderinger Straße wollten Betrüger einen Juwelier reinlegen. Einen Mann nahmen die Beamten fest. Zum Artikel

Die Messe baut Autobahnbrücke für Bauma-Besucher Über Nacht ist eine provisorische 113 Meter lange Konstruktion entstanden. Zum Artikel

Eltern müssen auf Zuschuss für Kindergarten warten Ab April will der Freistaat den Besuch eines Kindergartens mit 100 Euro pro Kind bezuschussen. Doch bis es das Geld gibt, wird es wohl noch etwas dauern. Zum Artikel

Handy verloren: Mann fällt von Reichenbachbrücke Beim Versuch, sein Handy zu bergen, stürzt der 20-Jährige ab. Die Feuerwehr rettet ihn unverletzt. Zum Artikel

MÜNCHEN ERLESEN

