15. Februar 2019, 19:25 Uhr München heute München im Zeichen der Sicherheitskonferenz / Betrügerische Anrufe nehmen drastisch zu

Sprengstoffsuche für die Fotografen: Diensthund Alfi, ein sechsjähriger belgischer Schäferhund, zeigt am Freitagmorgen auf dem Promenadeplatz, wie er die Sicherheitskonferenz sicher macht.

Von Johannes Huyer

855 Halteverbotsschilder, 250 Konvoifahrten durch den Stadtverkehr und 4400 Polizeibeamte - die Münchner Sicherheitskonferenz beeinflusst das Leben in der Stadt schon jetzt spürbar. Viele Münchner haben sich an das alljährliche Großereignis gewöhnt, genau wie die Polizei, die mehr als 600 Teilnehmer schützen soll.

Der Umkreis rund um den Bayerischen Hof und den Promenadenplatz gilt als sicher, dafür hat unter anderem Alfi gesorgt. Der belgische Schäferhund der Polizeihundestaffel suchte die Gegend in den Tagen vor der Sicherheitskonferenz nach Sprengstoff und Munition ab. Mein Kollege Martin Bernstein hat Alfi beobachtet und sich die Sicherheitszone vor dem Tagungshotel angeschaut.

Unterstützt werden die bayerischen Beamten durch Kollegen aus zehn weiteren Bundesländern. Die Polizei gibt sich im Vorfeld der Sicherheitskonferenz entspannt. Allerdings gab es in der Nacht zum Freitag einen Zwischenfall: Ein Polizeifahrzeug aus Rheinland-Pfalz ist in Flammen aufgegangen - Ermittlungen deuten auf Brandstiftung hin, der Staatsschutz ist eingeschaltet.

Das Wetter: Ein Samstag mit viel Sonnenschein und 13 Grad Höchsttemperatur steht bevor.

"Das hat eine neue Dimension": Betrügerische Anrufe nehmen drastisch zu Der Polizei München wurden mehr als 400 betrügerische Anrufe in nur einer Woche gemeldet. Jetzt appelliert die Polizei an die Bürger. Zum Artikel

Täteranwalt will Verfahren um "Parkhaus-Mord" wieder aufrollen Seit fast 13 Jahren sitzt Benedikt Toth wegen des Mordes an seiner Tante in Haft. Sein Anwalt versucht nun erneut, das Schwurgerichtsurteil auszuhebeln. Zum Artikel

Widerstände gegen Trinkwasser-Schutzzone Der Großteil des Münchner Trinkwassers kommt aus dem Mangfalltal. Doch dort fehlen Schutzvorkehrungen, die die Nutzung örtlicher Bauern einschränkt. Das muss sich ändern fordert die SPD. Zum Artikel

MVG meldet Rekordzahlen für U-Bahn, Bus und Tram 2018 waren so viele Menschen mit dem Öffentlichen Nahverkehr unterwegs wie nie zuvor. Die Münchner Verkehrsgesellschaft zählte rund 596 Millionen Fahrgäste. Zum Artikel

