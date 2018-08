9. August 2018, 18:28 Uhr München heute "München City Pass" / Goethe-Institut zieht ins Zentrum / Vergewaltigungsprozess beginnt neu

Und was die Stadt sonst bewegt.

Von Julia Hägele

Sie gehen auf Radwegen spazieren, verströmen einen teigigen Duft von Sonnencreme und flippen aus, wenn das Glockenspiel beginnt: Touristen in München. Der grantige Einheimische hält es manchmal nur schwer aus, wenn die Stadt so voll ist, kann dann aber doch nicht raus aus seiner herzlichen Haut. Hock di her, samma mehr!

Die Gäste sollen sich wohlfühlen und Geld ausgeben, finden Stadt und Staat, und haben deswegen einen "Munich City Pass" auf den Weg gebracht, wie es ihn auch in vielen anderen Großstädten gibt. Mit dem Pass kann man die Öffentlichen benutzen und sich kulturellen Genüssen widmen, wie mein Kollege Thomas Anlauf schreibt. Es sind fast alle Museen dabei und man darf an der Schlange vorbei!

Aber wie es halt oft ist, wenn man denkt, man macht ein Schnäppchen: es gibt Fallstricke. Wer wirklich sparen will, braucht ein relativ straffes Freizeitprogramm bei einem Preis von mindestens 39,90 Euro für einen Tag und mindestens 99,90 Euro für fünf Tage. Wer vom Typ her auch mal sagt, es ist heiß, ich gehe lieber in den Biergarten und schaue mir den Dürer das nächste Mal an, kauft sich lieber ein Tages- oder Wochenticket und investiert den Rest - ganz flexibel - in Brezen und Bier.

Das Wetter: Wer auf das Gewitter wartet, das die Seele kühlt: Morgen regnet es gelegentlich bei maximal 21 Grad.

Der Tag in München

Die Zentrale des Goethe-Instituts zieht ins Zentrum Der neue Sitz des Instituts ist ein denkmalgeschütztes Gebäude in der Maxvorstadt. Zum Artikel

Prozess um angebliche Vergewaltigung beginnt neu Zuvor hatte der Bundesgerichtshof das Urteil gegen einen angeblichen Vergewaltiger aufgehoben. Es steht Aussage gegen Aussage. Zum Artikel

Auch Jugendliche sollen vom neuen Konzertsaal profitieren Ein Education-Programm soll auch junge Menschen in das neue Konzerthaus im Werksviertel locken. Zum Artikel

Tickets gewinnen: Danzig | 10.08. Tonhalle Nachdem gerade Wackens Hauptbühne ordentlich gerockt wurde, ist jetzt München an der Reihe zu Punk und Metal der bereits 30 Jahre alten Band abzugehen.

United Colors Of Feierabend | 10.08. Kulturstrand 14 Wochen durchstreiften die Kuratoren sämtliche musikalische Winkel der Stadt mit einer Vielzahl an Gästen aus der lokalen Club- und Bar-Szene. Am letzten Abend stehen sie selbst hinter den Plattenspielern.

80000 & PP & Shrn Sommerfest | 10.-12.08. Container Collective Ein Skateshop, ein Plattenlabel und ein Radiosender machen gemeinsame Sache und zelebrieren den Sommer ein ganzes Wochenende lang mit guter Musik und guter Laune.

Währenddessen in...

Frontenhausen: Franz Eberhofer und sein Kreisel Wenn ein Ort seinen Kreisverkehr zum Wahrzeichen erklärt, dann ist das nicht direkt eine Einladung zum Sightseeing. So bescheuert kann ja kein Ort sein, oder? Doch, Frontenhausen in Niederbayern schon. Da hilft es auch nicht, dass der Kreisverkehr Drehort in den Falk-Krimis war. Zum Artikel

