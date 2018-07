26. Juli 2018, 18:59 Uhr München heute Mondfinsternis / Programm für Arbeitslose / Gedenken an Nazi-Opfer

Bei der Mondfinsternis am Freitagabend dürfte der Mond rot erscheinen.

Von Sara Maria Behbehani

Meteorschauer, Mondfinsternis, Sonnenfinsternis ... Diese Ereignisse haben immer etwas Geheimnisvolles, etwas, das einen fasziniert und doch noch in Staunen versetzt. Auf einmal sieht der Himmel so ganz anders aus, als man ihn gewohnt ist. Wäre da nur nicht das Wetter. Wie oft versperren einem an solchen Tagen dann doch noch die Wolken die Sicht?

Morgen Abend jedoch sollten wir Glück haben und freie Sicht auf einen Himmel, der über München in rotem Licht erstrahlt. Die Mondfinsternis ist die erwartet längste des Jahrhunderts. Mein Kollege Daniel Gözübüyük erklärt, was es mit diesem Spektakel auf sich hat und an welchen Orten man dem Mond und der Astrophysik mit Teleskopen ganz nahe kommen kann. Hier gibt es zusätzlich einen Überblick über das Programm verschiedener Veranstaltungen.

Für alle, denen der Mond auch aus der Ferne genügt, sind das sieben Orte in München für den perfekten Sonnenuntergang. Danach kann man nämlich einfach auch sitzen bleiben.

Das Wetter: Viel Sonne bei maximal 28 Grad.

Eine Brücke in die Arbeitswelt Anfang 2019 startet ein neues Programm, das Langzeitarbeitslosen regulär bezahlte Jobs vermitteln soll. Die Firmen bekommen dafür hohe Zuschüsse. Geeignete Stellen zu finden, wird für das Jobcenter aber nicht einfach. Zum Artikel

München soll den Opfern der Nazis ins Gesicht sehen In der Stadt erinnern künftig Wandtafeln und Stelen an Bürger, die von den Nationalsozialisten ermordet wurden. Zum Artikel

Polizeiauto kracht in offenen Gully Die Beamten waren mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs zu einem Einsatz - doch Unbekannte hatten einen Kanaldeckel entfernt. Zum Artikel

Schwimmen in der Isar? "Widerlich" Das findet zumindest Stadtrat Tobias Ruff, der hauptberuflich Gewässerökologe ist. Und es gibt noch mehr harsche Kritik an den Plänen fürs Flussbad. Zum Artikel

Releasekonzert: Hochzeitskapelle + Kama Aina | 27.07. Lothringer13 Dieser Abend steht im Zeichen minimalistischer Instrumental-Stücke. Hinter Kama Aina verbirgt sich der Japaner Takuji Aoyagi - er sorgt mit der Hochzeitskapelle für ein neues, verspieltes Album.

Ein Volksfeind | 27.07. Residenztheater Ein Kurort mit vergiftetem Badewasser, Presse, Bürger und zwei verantwortliche Männer mit einem großen Interessenskonflikt. Henrik Ibsens Werke sind zeitlos und bescheren aktuelle Gesellschaftsdramen vom Feinsten.

Hunee & Public Possession DJs | 27.07. Blitz Seit 2009 steht der Mann mit den koreanischen Wurzeln hinter den Plattentellern dieser Welt. Großartige Arrangements, feinster House und satte Disco-Tunes werden diesen Abend zu einem Hochgenuss machen.

der Oberpfalz: Eine Magnetschwebebahn wird getestet Die Baufirma Max Bögl hat einen Nachfolger des Transrapid entwickelt - für den Nahverkehr. Langsamer, billiger und praxis-tauglicher fährt er nun auf seiner Teststrecke in Sengenthal im Landkreis Neumarkt und kann bis zu 726 Personen gleichzeitig befördern. Zum Artikel

