Reiter will das neue Referat in zwei Geschäftsbereiche aufteilen: Der erste soll Daten sammeln, die Forschung im Blick haben und Strategien erstellen. Der zweite soll den Verkehr operativ betreuen.

Schadstoffe in der Luft, fehlende Parkplätze und Probleme bei U- und S-Bahnen: Themen rund um den Verkehr beschäftigen momentan viele Münchner. Weil die Stadt und ihr Umland immer weiter wachsen, wird die Situation in den kommenden Jahren kaum einfacher.

Aber wer ist in der Stadtverwaltung eigentlich für Fragen rund um Mobilität zuständig? Für den Bürger ist das bislang kaum zu durchschauen. Die Schadstoffe in der Luft überwacht zum Beispiel das Umweltreferat. Für das Parken ist das Kreisverwaltungsreferat verantwortlich. Und die MVG wird vom Wirtschaftsreferat betreut. Ein Gewirr an Zuständigkeiten - quer über die Stadtverwaltung verteilt.

Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) will das nun ändern und ein neues Mobilitätsreferat schaffen. "In einem neu geschaffenen Referat erhält das zentrale politische Thema Mobilität in München den Stellenwert, den es in der heutigen Zeit verdient", erklärte Reiter. Die Chancen, dass das Mobilitätsreferat bald kommt, stehen nicht schlecht. Zu den Kompetenzen der Behörde gibt es aber noch Gesprächsbedarf, berichtet mein Kollege Heiner Effern.

DER TAG IN MÜNCHEN

Die junge Cannabis-Branche fürchtet um ihre Existenz Einige Betreiber bezeichnen die Razzien in diesem Jahr als "Schikane". Die Ermittler schließen weitere Kontrollen aber nicht aus. Selbst in Drogeriemärkten könnte die Polizei vorbeischauen. Zum Artikel

"Wir stechen euch ab" - Münchner Polizei wird nach Razzia von Rap-Fans bedroht 170 Polizisten haben die Fans der Musiker RAF Camora und Bonez MC in der Olympiahalle auf Drogen und Alkohol kontrolliert. Auf Instagram kam es daraufhin zu wüsten Drohungen gegen die Beamten. Zum Artikel

"Danke, Dieter!" Nach 16 Jahren singt Pop-Senior Dieter Bohlen in der Olympiahalle wieder seine Hits von "Modern Talking" bis DSDS. Und sinniert darüber, wie viele Kinder wohl zu Modern-Talking-Songs gezeugt wurden. Zum Artikel

Hochzeitskorso im Hasenbergl - Polizei rückt wegen neun Schüssen an Ein Anrufer meldet der Polizei, dass aus einem Autokorso heraus mehrfach geschossen werde. Daraufhin stoppen 20 Streifenwagen die Gesellschaft. Zum Artikel

MÜNCHEN ERLESEN

