Von Pauline Graf

Kommentar: München lernt aus Fehlern gegenüber Missbrauchsopfern – und sollte bundesweit zum Vorbild werden Die Stadt will vielen Betroffenen von Missbrauch sechsstellige Summen als „Anerkennungsleistung“ zahlen, nach Jahren der Ignoranz (SZ Plus). Es geht um 40 Millionen Euro.

Wie verarbeiten Polizisten tödliche Schüsse – und wie wird ihnen geholfen? Ereignisse wie den Tod der 31-Jährigen in München steckt niemand ohne Weiteres weg, sagt Andreas Müller-Cyran, Psychologe bei der Polizei. Wann Schuldgefühle oder Trauer zum Problem werden (SZ Plus).

Vier Schüsse und viele offene Fragen Eine 31-Jährige wird in einem Supermarkt in München von der Polizei erschossen. Zuvor soll sie laut einem Medienbericht mit einer Bekannten gechattet haben. Eine Ankündigung? Und war der Mann, mit dem sie am Goetheplatz eine Auseinandersetzung hatte, ihr Vater?

Juristin im Liebeswahn Ein Jahr lang macht eine 39-Jährige ihrem Kollegen Avancen, bedrängt ihn, schreibt ihm binnen weniger Tage 109 E-Mails – auch noch, als dieser gekündigt hatte und in eine andere Stadt gezogen war. Beim Prozess zeigt sich selbst der Richter fassungslos (SZ Plus).

Nächtliche Massenkarambolage an Münchner Autobahnbaustelle Ein Mann übersieht wohl das Ende eines Staus auf der A99 bei München. Sechs Menschen werden verletzt. Die Einsatzkräfte versorgen die Verletzten und fangen einen Hund ein.

Immer weniger Sozialwohnungen, aber immer mehr Bedarf Im Jahr 2023 wurden 35 803 Anträge auf geförderten Wohnraum gestellt und nur 3406 erfüllt. Die Linke fordert die Stadt auf, private Investoren stärker einzuspannen.

Tourismus in München: 8,7 Millionen Übernachtungen in sechs Monaten

Klimaschutz: Grün-rote Koalition entschärft Konfliktpotenzial – vorerst

Verkehrswende: Weißenburger Straße: Fußgängerzonen-Gegner scheitern vor Gericht

Gartenkunstwerk Englischer Garten: Hinter den Kulissen eines Gartendenkmals

SZ Plus Erfolgreiche Tests : TU-Forscher entdecken neuen Ansatz gegen Alzheimer Den Wissenschaftlern ist es in einer Studie an Tieren gelungen, geschädigte Nervenzellen wieder zu reparieren. Nun soll ein Wirkstoff entwickelt werden, der auf den Forschungen basiert. Von Katharina Haase

SZ Plus Münchner Polizeihund : Ein "Bandit", den Räuber fürchten Er setzt Verbrechern nach, spürt Einbrecher in ihrem Versteck auf und bringt im Training Polizisten zu Fall. "Der spielt doch nur", sagt Herrchen und Hauptkommissar Christian Vorbach. Außer es wird ernst. Von Martina Scherf (Text) und Stephan Rumpf (Fotos)

SZ Plus Der Alte Wirt in Grünwald : Tradition wird biologisch Beim Alten Wirt in Grünwald strebt der Wirt Jakob Portenlänger in die Zukunft – auch die Qualität gibt ihm Recht. Von Johanna N. Hummel

