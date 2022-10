Von Bernd Kastner

Lärmschutz fordern sie - und machen selbst so viel Krach wie möglich. Sie fordern Lärmschutzgebiete, weil sie anders denken und definieren als üblich. Nicht fürs Recht auf Ruhe kämpfen sie, sondern für ein ganz großes Ziel: Recht auf bezahlbares Wohnen und auf Subkultur. Und so verstehen sie Lärm als Schutz vor Luxussanierung und Gentrifizierung, weil sie davon ausgehen: Wo es laut ist, stellt kein Investor teure Bauten hin, denn seine Klientel hat Geld und will sich Ruhe kaufen. Also tanzt die "Krachparade" durch München, um den Luxussanierern ein bisschen in die Rendite zu spucken.

Plötzlich bekommt die trockene, juristisch geprägte Mietpolitik einen ganz neuen Drive. Plötzlich schließen sich auch viele junge Menschen einer Mietendemo an. Als miet- und kulturpolitische Musikdemonstration kommt der Rave daher, eine für München außergewöhnliche Symbiose. Aus Mietaktivisten von "Ausspekuliert" und vorwiegend jungen Leuten von der Initiative "Mehr Lärm für München", die tanzen und feiern wollen ohne die üblichen Einschränkungen, und auch nicht bloß in Clubs und Kellern, sondern draußen, auf der Straße.

Der Rave mit Tausenden Teilnehmenden zieht am Samstag sechs Stunden lang durch die Stadt, mit Boxen und Mischpulten und Discokugeln auf kuriosen, oft selbst gebastelten Gefährten und Hängern. Sie ziehen vorbei an Orten, die allein deshalb bekannt sind, weil dort Eigentümer, Sanierer und Bauherren mit Immobilien viel Geld machen, und die Bewohnerschaft nicht mehr weiß, wie weiter. Die Krachmacher wissen, wie es weitergehen sollte: Mit einem Mietenstopp, sechs Jahre lang, und mit mehr Freiraum für alternative Kultur. Ihr Schlachtruf lautet: "Lärm rauf - Mieten runter!"

Das nächste Milliardenloch droht beim Bau der U9 Die Finanzierung der U-Bahn-Linie, die Sendling mit der Münchner Freiheit verbinden soll, ist völlig ungeklärt. Die Baukosten sind auf voraussichtlich vier Milliarden Euro gestiegen. Und auch hier kommt das Debakel um die zweite S-Bahn-Stammstrecke ins Spiel.

München muss mehr Platz für Geflüchtete schaffen Um die steigende Zahl an Asylsuchenden unterbringen zu können, braucht die Stadt neue Unterkünfte. Gesucht werden Betten in Pensionen aber auch Standorte für Container. Denn die bestehenden Einrichtungen sind voll belegt.

Wenn das Leguan-Leben zu teuer wird Mit den steigenden Preisen wird auch das Halten von Haustieren immer kostspieliger. Besonders Besitzer von exotischen Tieren wollen diese schnell loswerden - doch so einfach ist das nicht.

"Stehen Sie uns bei!" Hunderte protestieren auch in München gegen das Regime in Iran und bitten die deutsche Bevölkerung und die Bundesregierung um Unterstützung im Kampf für die Freiheit.

Neues S-Bahn-Werk soll im Münchner Westen entstehen In Langwied baut die S-Bahn von 2024 an eine neue Instandhaltungshalle mit sechs Gleisen für die Wartung ihrer Züge. Wo genau das Werk entstehen wird - und was das für Anwohner bedeutet.

Trickdiebe erbeuten 40 000 Euro Ein Unbekannter klopft am Orleansplatz bei einem Mann an die Autoscheibe - am Ende fehlt ein Rucksack mit viel Geld.

Mann sticht auf Chef und Kollegen ein Warum der Täter nach dem Besuch einer Bäckerei unvermittelt ein Messer zog, ist bislang unklar. Beide Opfer sind in Lebensgefahr, die Polizei ermittelt wegen zweifachen Mordversuchs.

