Gut im Recyceln, aber verbesserungsbedürftig in Sachen Müllvermeidung: Diese Einschätzung des Wissenschaftlers Henning Wilts über die Situation in München hat sich Oberbürgermeister Dieter Reiter zu Herzen genommen. Der SPD-Politiker will nun mit einer Gesamtstrategie auf das Ziel hinarbeiten, München zur Zero-Waste-City, also zur weitgehend müllfreien Stadt zu machen. Dabei sollen unter anderem die städtischen Vergaberichtlinien so angepasst werden, dass Produkte mit weniger Verpackung einen Vorteil gegenüber der Billig-Konkurrenz bekommen.

Nun ist Reiter als oberster Chef der Verwaltung zwar prinzipiell für alles zuständig. Das Thema Abfall ist aber streng genommen im Kommunalreferat beheimatet, dessen Chefin Kristina Frank auch OB-Kandidatin der CSU ist. Ihre Begeisterung für die Initiative hielt sich daher in Grenzen, auch wenn sie offiziell begrüßte, dass sich der OB nun "ihrem" Thema widmet. Man agiere aber ohnehin schon seit Jahren entsprechend.

Ergebnisse in puncto Müllvermeidung will Reiter noch in der laufenden Amtsperiode des Stadtrats sehen. Die Referate, allen voran das Kommunal- und Umweltreferat sollen daher entsprechende Konzepte ausarbeiten, wie München auf dem sogenannten Müllminderungpfad vorankommen könnte.

