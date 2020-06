Eine Woche nach der brutalen Attacke der Hells Angels auf einen Rivalen an der Ungererstraße fahndet die Polizei noch immer nach den Tatverdächtigen. Genauso viel Kopfzerbrechen bereitet den Ermittlern aber auch die Frage nach dem Motiv. Etwas überstürzt hatte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann nach der Tat von einem "Bandenkrieg" auf Münchens Straßen gesprochen. Vieles deutet aber darauf hin, dass der Konflikt zwischen den Beteiligten weiter zurück reicht als ihre mögliche Mitgliedschaft in irgendwelchen Rockerklubs.

Eines der Opfer des Angriffs hat mir von seiner Jugend in Schwabing erzählt, von Fußballspielen mit den Jugendbeamten der Polizei, von den ersten türkischen Partys in Münchner Clubs. Dort sind sich die Kontrahenten auch zum ersten Mal begegnet. Mindestens seit 2002 trafen sich beide Seiten immer wieder wegen Körperverletzungsdelikten vor Gericht. Jetzt versuche sein Kontrahent, die Hells Angels in diesen Konflikt hineinzuziehen, sagt der Informant.

Ganz unabhängig davon, wo der Streit seinen Anfang nahm: Die Polizei will dafür sorgen, dass damit jetzt Schluss ist. "Mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln".

DER TAG IN MÜNCHEN

Ex-Polizist muss mehr als vier Jahre in Haft Der 60-Jährige aus dem Landkreis Starnberg hat mehrere Jahre lang Jugendliche sexuell missbraucht und pornografische Bilder an Jungen geschickt.

Galeria Karstadt Kaufhof schließt drei Filialen in München Neben dem Kaufhof am Stachus werden die Standorte am Nordbad und einer der beiden im OEZ aufgegeben. Nach Gewerkschaftsangaben sind davon etwa 350 Mitarbeiter betroffen.

BMW baut 6000 Stellen ab Der Autobauer will dabei ohne betriebliche Kündigungen auskommen und spricht von einem "zukunftsfähigen Personalmaßnahmenpaket".

Wieder Profi-Fußball im Olympiastadion Der designierte Drittliga-Aufsteiger Türkgücü München erhält die Erlaubnis, maximal acht Partien in der Arena im Olympiapark auszutragen. Die anderen Heimspiele kann das Team im Stadion an der Grünwalder Straße bestreiten.

