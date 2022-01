Eine größere Gruppe an Impfgegnern wurde auf dem Marienplatz eingekesselt und daran gehindert, in Richtung Stachus zu marschieren.

Von René Hofmann

Nicht wenige, die am Abend vor dem Feiertag arglos in der Innenstadt unterwegs waren, dürften eine böse Überraschung erlebt haben. Wer am Mittwochabend am Stachus in die Fußgängerzone hineinwollte, musste durch ein Spalier aus Polizeiautos schreiten. Am Marienplatz schritt dann bald schon keiner mehr, weil die Ordnungshüter einen Kessel gebildet hatten, um diejenigen festzusetzen, die trotz Versammlungsverbot zusammengekommen waren, um ihrem Unmut über die Corona-Schutzmaßnahmen Luft zu verschaffen. Zuckende Blaulichter, immer wieder aufheulende Martinshörner und über allem stundenlang ein kreisender Hubschrauber: Ein einladendes Zentrum sieht anders aus.

Zum dritten Mal ging es an einem Mittwoch in Teilen der Innenstadt nun schon turbulent zu. Nachdem die Polizei kurz vor Weihnachten auf der Ludwigstraße von Unzufriedenen überrannt worden war, demonstrierte sie jetzt Stärke. Das Muskelspiel zeigte Wirkung: Die Quertreiber haben nicht mehr das Gefühl, sie hätten das Sagen auf den Straßen. Aber die Entschlossenheit der Einsatzkräfte hat auch einen Preis: Das Herz der Stadt wird zur Kampfzone, für ein paar Stunden zwar nur, aber das Gefühl, das aufkommt, wenn man dies erlebt, ist kein schönes. Und die Vorstellung, es könnte nun Woche für Woche so weitergehen, eine beunruhigende.

Argumente lassen sich auch mit Maske vortragen: Das haben am gleichen Abend einige Hundert Menschen auf dem Odeonsplatz vorgeführt. Dort warben sie dafür, bei der Pandemiebekämpfung weiter dem Rat von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu folgen, selbst wenn das Einschränkungen bedeutet. Und sie führten vor, wie das ganz leicht geht, mit der Rücksichtnahme in Pandemiezeiten: Einmal die Arme ausstrecken und im Kreis drehen - so ist sichergestellt, dass der unbekannte Nächste einem nicht zu nah steht. Jenseits des Tumultes ließ sich so auch Ermutigendes erleben.

