In Deutschland an seine Medikamente zu kommen, ist eigentlich kein Problem. Bei Bedarf verschreibt der Arzt ein Rezept, man bringt es in die Apotheke und bekommt die Arzneimittel. Zumindest dann, wenn das jeweilige Medikament auch lieferbar ist. Dass das ist nicht immer der Fall ist, haben Sie vielleicht schon selbst erlebt: Wegen der Versorgungskrise bei Arzneimitteln müssen Münchner Apotheken aktuell Kunden vertrösten, SZ-Redaketeur Felix Haselsteiner (SZ-Plus).

Bei 280 Arzneimitteln gibt es laut dem Bayerischen Apothekerverband derzeit Lieferschwierigkeiten. Betroffen sind nicht nur das Antidepressivum Venlaflaxin und Magenschutzpräparate, sondern auch Allerweltsmedikamente wie Ibuprofen (SZ-Plus). Nicht immer können Apotheker Ersatzprodukte mit gleicher Wirkungsweise auftreiben.

Doch selbst wenn, ist das für Kranke manchmal beängstigend. "Gerade bei älteren Patienten ist es schwer zu vermitteln, dass die Packung, die bis eben grün war, jetzt rot ist", sagt Apothekerin Carolin aus dem Bruch von der Isar-Apotheke im Glockenbachviertel. Auch Krankenhäuser sind betroffen - dort müssen offenbar sogar Operationen verschoben werden. Einen Grund für die Lieferengpässe sieht aus dem Bruch in den Rabattverträgen der Krankenkassen. Weil alle dieselben, günstigen Produkte verkaufen sollen, sind diese stark nachgefragt - und es mangelt an Alternativen, wenn es zu Lieferengpässen kommt. Das müsste die Politik ändern, fordert die Apothekerin.

DER TAG IN MÜNCHEN

Der Garchinger Reaktor fährt wieder an Weil Brennelemente fehlten, steht der Forschungsreaktor der TU seit März still. Nun sind vier neue da, noch im Januar soll der Betrieb aufgenommen werden. Zum Artikel

Der große U-Bahn-Zank Ist es die Schuld der Grünen, dass beim Bau neuer Strecken lange nichts voranging? Deren Spitzenkandidatin wehrt sich gegen Vorwürfe von SPD und CSU, denn beim Thema Nahverkehr gewinnt der Kommunalwahlkampf an Schärfe. Zum Artikel

Ein Neffe als "Strohmann": Vermieter schiebt Eigenbedarf vor Fünf von sieben Parteien in seinem Haus kündigt ein Münchner Eigentümer - wegen Eigenbedarfs. Doch das Landgericht hält das in zumindest einem Fall für unzulässig. Zum Artikel

Mann attackiert Frau auf McDonald's-Toilette Ein 26-Jähriger verfolgt eine Münchnerin auf die Damentoilette, entkleidet sie teilweise und berührt sie am Gesäß. Die Polizei nimmt ihn vier Tage später fest - nachdem er seine Freundin verprügelt hatte. Zum Artikel

MÜNCHEN ERLESEN

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg