Von Katharina Federl

DER TAG IN MÜNCHEN

Warum Lufthansa den Firmensitz nach München verlegen könnte Das Unternehmen denkt über einen Umzug nach Bayern nach. Von der Staatsregierung wird es schon länger forsch umgarnt. Für beide Seiten ergäben sich daraus Vorteile.

Fasching in München: Helau! Am Rosenmontag ist der Andrang auf der zentralen Feiermeile noch überschaubar, aber wer zum Straßenfasching in Verkleidung kommt, ist bestens gelaunt.

Luftballon legt S-Bahn-Stammstrecke lahm Dadurch kam es zu einer Verpuffung. Die stundenlange Sperrung am Marienplatz führte zu erheblichen Verzögerungen im Fahrplanablauf.

Streik am Faschingsdienstag - das Konfetti bleibt liegen 400 Mitarbeiter des städtischen Baureferats sind zum Ausstand aufgerufen. Sie sind zwar mit den Arbeitsbedingungen zufrieden, nicht aber mit den Lebensbedingungen in der teuren Stadt.

Die Messestadt Riem bekommt einen Kinderarzt Stadt und München Klinik ist es gelungen, eine Praxis anzusiedeln - mit einem Modell, das auch anderen schlecht versorgten Vierteln helfen kann.

Taxi stößt frontal mit Tram zusammen Das Auto wird bei dem Unfall noch einige Meter mitgeschleift und erleidet einen Totalschaden. Wie durch ein Wunder bleiben alle Unfallbeteiligten unverletzt.

Der Radl-Werkstatt in der Bayernkaserne droht das Aus Seit gut zehn Jahren besteht die Fahrradwerkstatt für Flüchtlinge und Obdachlose in Freimann. Nun muss sie ihr Lager räumen - früher als geplant. Ein Ersatzangebot der Stadt München stößt bei den Ehrenamtlichen auf Bedenken.

Neuer Kiosk für den Ostpark gefordert Stadtteilpolitiker wünschen sich eine neue Anlaufstelle unweit des Theatrons. Dabei soll es nicht nur um Essen und Trinken gehen.

MÜNCHEN ERLESEN

UNSER GASTROTIPP

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg