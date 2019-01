22. Januar 2019, 19:15 Uhr München heute Lidl steigt in Münchner Wohnungsmarkt ein / Stadt lässt erneut Obdachlosenlager räumen

Die Filiale in der Tübinger Straße 9 will Lidl abreißen - und dann einen neuen Supermarkt und mehr als 100 Wohnungen bauen.

Von Johannes Huyer

"Schatz, kannst du mal zwei Stockwerke nach unten in den Supermarkt fahren und Milch holen?" In einigen Jahren könnte es für viele Münchnerinnen und Münchner Realität sein: Wohnen direkt über dem Supermarkt. Der Lebensmitteldiscounter Lidl plant, seine Filiale an der Tübinger Straße 9 im Stadtteil Sendling-Westpark abzureißen und dort einen neuen Discounter samt darüberliegenden Wohnungen zu bauen.

10 000 Quadratmeter Wohnraum könnten bei diesem Pilotprojekt entstehen. Schon vor zwei Jahren hat die Stadt München die Manager von sechs Supermarktketten umworben in der Hoffnung, über Supermärkten und den dazugehörigen Parkplätzen neuen Wohnraum zu schaffen. Während in Berlin mehrere solcher Projekte entstanden, blieb es in München bei vagen Überlegungen.

Neben Lidl äußert auch Aldi Süd sein Interesse, ähnliche Bauprojekte in München zu realisieren. Allerdings werden die Discounter wohl nicht unter die Vermieter gehen - beim Projekt in Sendling-Westpark könnte die städtische Gewofag diese Aufgabe übernehmen. Mein Kollege Sebastian Krass hat aufgeschrieben, welches Interesse die Discounter an der Entstehung von bezahlbarem Wohnraum haben .

Streit im Stadtrat nach weiterer Räumung von Obdachlosenlager In einem Eilantrag fordern die Grünen, sämtliche Räumungsaktionen umgehend zu stoppen. Der einstige Koalitionspartner SPD reagiert gereizt auf die Forderungen. Zum Artikel

Mann quält seine gefesselte Frau stundenlang Sie sollte ihm dabei zusehen, wie er sich das Leben nimmt. Erst als er auf dem Schafsfell vor dem Bett ausrutscht, kann sich die Frau befreien. Jetzt muss er in Haft. Zum Artikel

Alte Kuvertfabrik als Herz von neuem Quartier geplant In Pasing entstehen 175 neue Wohnungen rund um die alte Kuvertfabrik. Das historische Gebäude soll zum Zentrum eines zukunftsweisenden Quartiers werden. Zum Artikel

München bekommt sieben neue Ehrenbürger Philipp Lahm ist nur eine der "herausragenden Persönlichkeiten", die am Mittwoch mit der Auszeichnung bedacht werden sollen. Zum Artikel

