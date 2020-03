Leben in Quarantäne / Gemeinsam gegen Corona

Vor 45 Tagen ist der erste Coronavirus-Fall in Bayern bekannt geworden. Damals dachte man noch, dass einen dieses Virus nicht wirklich etwas angeht. Heute wissen wir: Keiner wird von den Folgen der Corona-Krise verschont bleiben, sie verändert unseren Alltag. Im Fall von Elisabeth Huber sogar drastisch.

Die 31-Jährige hatte Kontakt zu einem Menschen, dessen Arbeitskollege sich mit Sars-CoV-2 infiziert hat. Nun befindet auch sie sich deswegen in Quarantäne. Meiner Kollegin Ekaterina Kel hat sie am Telefon von ihrem Leben auf 16 Quadratmetern und dem bangen Warten auf Testergebnisse berichtet (SZ Plus).

Während Elisabeth Huber in ihrem WG-Zimmer fast die Decke auf den Kopf fällt, ändert sich das Leben "draußen" auch immer mehr. Weil Kultur- und Sportveranstaltungen ausfallen, womöglich bald die Schulen und Kitas schließen, ganze Firmen ihre Mitarbeiter ins Homeoffice schicken.

Dagegen, dass solche Folgen der Pandemie bei jedem ankommen, kann sich niemand wehren, kommentiert Nina Bovensiepen. Aber: "Wehren kann sich jeder Einzelne und auch die Stadtgesellschaft dagegen, dass dies nur zu Panik, Isolation und Hilflosigkeit führt." Wie das gehen soll? Indem wir unseren Mitmenschen helfen.

Das Wetter: Regen, Wolken und Sonne wechseln sich ab, maximal elf Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

3000 Euro für Pumuckls Freiheit Eine Drehbuchautorin wollte vom Bayerischen Rundfunk das Zehnfache für die Wiederholung einer Folge. Das Gericht hat ihre Klage nun abgewiesen. Zum Artikel

Sieben Jahre Haft für Vergewaltiger Der Angeklagte hatte zunächst in Trudering einen Mann angegriffen, den er für eine Frau hielt. Kurze Zeit später attackierte er eine 44-Jährige und vergewaltigte sie. Zum Artikel

Paradiesvogel gibt sich als Polizist aus Ein 58-Jähriger wird wegen Amtsanmaßung verurteilt. Vor Gericht sagt er, das Ganze sei nur ein "Sketch" gewesen, die Justiz solle "ein bisschen mehr Humor" haben. Zum Artikel

Pegida könnte an Corona scheitern Die Rechtsextremen wollten am Wahlsonntag vor der jüdischen Synagoge demonstrieren. Das KVR hat die Kundgebung in die Sendlinger Straße verlegt - nun könnte die Demo ganz abgesagt werden. Zum Artikel

