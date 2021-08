Lastenräder sind in München begehrt - hier die Auswahl eines Fahrradladens am Schwabinger Tor.

Von Andreas Schubert

Bei meinem Besuch in einem Laden für Lastenräder war ich sowohl von der Auswahl beeindruckt, als auch von den Preisen. Ein modernes Lastenrad kostet manchmal schon mehr als 10 000 Euro, für manche Münchner ist es längst zum Statussymbol geworden, so wie früher das Auto. Wer sich heute ein Lastenrad zulegen will, muss aber mitunter monatelang warten, denn die Hersteller kommen mit der Produktion nicht mehr hinterher.

In München gibt es so eine Förderung schon seit 2016, davon haben bisher 6000 Menschen Gebrauch gemacht. Für die Stadt bedeutet die wachsende Zahl an Lastenradlern auch Arbeit: Sie muss nun passende Radwege und Abstellmöglichkeiten für die breiten Velos schaffen.

DER TAG IN MÜNCHEN

Start des Outdoor-Clubs am Maximiliansplatz wird verschoben 300 Menschen hätten ab Freitag auf dem Areal feiern sollen, doch das Wetter spielt nicht mit. Nun soll es eine Woche später losgehen.

Münchner Impfzentrum wird deutlich verkleinert Neue Öffnungszeiten in Riem, freie Auswahl bei den Impfstoffen und mehr dezentrale Angebote: Es soll so vielen Menschen wie möglich leicht gemacht werden, sich impfen zu lassen. Denn die vierte Welle macht sich schon bemerkbar.

Lebensgefährliche Fahrt auf Güterzug Versteckt unter Planen versuchen wieder mehr Geflüchtete die illegale Einreise nach Deutschland. Mehr als 30 Menschen erreichten so binnen der vergangenen sieben Tage München.

Zeuginnen schildern Streitereien in der Familie Die zwei Freundinnen der getöteten Frau können sich nicht vorstellen, dass der Sohn seine Eltern tötete, wie zunächst angenommen. Der Sohn sei aber kein "einfaches Kind" gewesen.

