Kulturstrand darf stattfinden / So beliebt sind die Politiker der Stadt / Polizei löst Partys auf

Ein Bild wie aus einer anderen Zeit, aber an diesem Donnerstag aufgenommen: Die Band Buck Roger & The Sidetrackers am Kulturstrand.

Von Thomas Anlauf

Nackte Zehen wühlen im hellen Sand, eine junge Frau stößt mit ihrer Nachbarin im Liegestuhl an, sie lachen befreit. Ist es das, dieses so lange schmerzlich vermisste Gefühl von Leichtigkeit und Lebensfreude? Ja, dieses Gefühl kehrt langsam wieder zurück.

An diesem Donnerstag öffnete der Kulturstrand auf der Corneliusbrücke und kaum durften die ersten Besucher auf den Strand, wirkte es fast wie vor der Pandemie. Doch ganz unbeschwert ist das Vergnügen noch nicht. Es gilt Maskenpflicht, man muss sich registrieren, tanzen ist auch noch tabu. Trotzdem: Es ist ein Schritt in das frühere Leben in München im Sommer. Hoffentlich können wir ihn genießen.

DER TAG IN MÜNCHEN

Illegales Rennen ohne Führerschein: 17-Jähriger verursacht Unfall Gegen den Münchner wird nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

So beliebt sind Münchens Politiker Dieter Reiter und Katrin Habenschaden erreichen hohe Sympathiewerte, die Zufriedenheit mit der Stadtpolitik ist groß. Interessant ist ein Vergleich mit der Beliebtheitsumfrage im Vor-Coronajahr 2019.

Maske auf, Maske ab Die Münchner Richter wenden die Corona-Regeln in ihren Prozessen unterschiedlich streng an. Das hat rechtliche Gründe, führt aber immer wieder zu Irritationen (SZ Plus).

Polizei löst mehrere Partys auf Plätzen in München auf Am Odeonsplatz müssen die Beamten etwas handfester eingreifen. Vorfälle gab es erneut auf der Ludwigstraße im Bereich der Universität.

MÜNCHEN ERLESEN

KULTUR ERLEBEN

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg