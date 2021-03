Die Corona-Intensivstation in der München Klinik Schwabing. Was die Beschäftigten dort mit der dritten Welle erwartet? Das wüssten sie selber gerne.

Von Isabel Bernstein

Seit Ende vergangener Woche wandern die Blicke wieder vermehrt auf die Sieben-Tage-Inzidenz in München. Die Tage zuvor schwankten die Werte zwischen 80 und 85, und dann ging es plötzlich schnell. Freitag: 89,6. Samstag: 92,2. Sonntag: 98,8. Gut möglich, dass die Stadt die kritische Marke von 100 bereits am Montag reißt. Das würde zwar nicht automatisch eine Verschärfung der Corona-Regeln nach sich ziehen - aber dann wohl in ein paar Tagen.

Die Blicke von Medizinern gehen indes auch auf die Zahl der belegten Intensivbetten, denn auch die ist zuletzt gestiegen. Waren Anfang März noch 113 Betten durch Covid-19-Patienten belegt, sind es inzwischen schon mehr als 170. Bei aller ärztlichen Routine, die nach einem Jahr im Krisenmodus besteht, ist die Angst vor einer dritten Welle präsent. "Wir befürchten, dass sie mindestens so stark wird wie über Weihnachten", sagt etwa Axel Fischer, der Chef der München Klink.

Nach wie vor ist ein großes Problem in den Krankenhäusern, dass es zu wenig Pflegepersonal gibt - und das ist nach einem Jahr Corona-Marathon erschöpft . Werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umgeschichtet, bleibt Arbeit an anderer Stelle liegen. Und noch eins stellt die Klinken vor Herausforderungen: Die Covid-19-Patienten werden immer jünger und liegen im Schnitt deutlich länger auf der Intensivstation.

Die Lösung? "Wir müssen impfen, was das Zeug hält", sagt Christoph Spinner, Oberarzt in der Infektiologie am Rechts der Isar. Und bis dahin schauen, dass sich möglichst wenige anstecken.

