Die Zeit der Faschingsbälle, Narrenumzüge und Verkleidungspartys rückt näher. Damit wird auch die Frage nach einem passenden Kostüm immer drängender. Eine Polyester-Verkleidung aus dem Supermarkt? Einfach, aber nicht unbedingt originell. Etwas aus dem eigenen Kleiderschrank umfunktionieren? Natürlich nichts Passendes zu finden. Also doch eine Verkleidung aus dem professionellen Kostümgeschäft? Das wird dann aber teuer.

An diesem Wochenende bot sich für die Münchner nun eine Gelegenheit, das Problem elegant zu lösen: Der Kostümverkauf der Bayerischen Staatsoper. Weil für die verschiedenen Opern und Ballettstücke viele Kostüme geschneidert werden, herrscht in den Kleiderkammern Platznot. So landen Accessoires und Kleidungsstücke, von ausgezeichneten Handwerkern für die Bühne geschneidert, zu guten Preisen im Verkauf.

Dafür haben Menschen am Samstagvormittag lange Wartezeiten vor dem Haupteingang der Oper in Kauf genommen. Viele von ihnen konnten tolle Kostüme mitnehmen - Petticoat-Kleider, Tiermasken und Hüte, zum Beispiel. Mein Kollege Tom Soyer war vor Ort und berichtet von einer tollen Stimmung ohne Ramschen und Neid .

DER TAG IN MÜNCHEN

Sturmtief sorgt für Schulausfälle und annullierte Flüge In München bleiben die Schulen geschlossen, ebenso in den umliegenden Landkreisen und in mehreren Regierungsbezirken. An den Flughäfen in München und Nürnberg fallen zahlreiche Flüge aus. Zum Artikel

Katholische Kirche streicht jede vierte Stelle Das Personal in der Seelsorge der Münchner Erzdiözese soll bis 2030 drastisch schrumpfen, die Zahl der Priester sinkt sogar um ein Drittel. "Es wird weh tun", sagt der Personalchef. Zum Artikel

Erste Kontaktpersonen dürfen Haus wieder verlassen Knapp 200 Menschen müssen in Bayern in Quarantäne leben, weil sie mit einem der Infizierten engeren Kontakt hatten. Für Betroffene ist das eine große Belastung. Zum Artikel

Protest beim CSU-Ball: Eigentlich gibt es nichts zu feiern Nockherberg, zwei Welten, strikt getrennt: Drinnen ein Ball für CSU-Granden. Draußen eine Demo für die Aufnahme von Kindern aus den Flüchlingslagern auf Lesbos. Zum Artikel

MÜNCHEN ERLESEN

MÜNCHEN ERLEBEN

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg