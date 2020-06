Zuhause brät Christian Armster gerne Burger. Mit selbst gebackenen Brötchen und Fleisch vom Metzger seines Vertrauens. Auch Forelle mag er gern, bodenständig, kein Chichi. Kein Wunder, denn 20 Jahre lang verköstigte der Koch Passagiere auf Luxuslinern, auf dem Traumschiff oder zuletzt der Silver Explorer. Diese letzte Reise wurde zum Fiasko. Denn kurz nachdem Armster am 4. März in Patagonien an Bord gegangen war, erreichte die Corona-Pandemie das Schiff.

Drei Monate lang war Armster mit seinen etwa 100 Crew-Kollegen an Bord gefangen. Während die Passagiere nach zähen Verhandlungen in Chile ausgeflogen wurden, durfte die Besatzung nirgends mehr an Land. Wie sie sich versorgt haben, wie sie sich die Zeit vertrieben und wie der Chefkoch schließlich von Panama nach Hause kam, das erzählt er im Interview (mit SZ Plus lesen).

Ein ganzes Kreuzfahrtschiff endlich einmal für sich zu haben, ist keineswegs das Paradies, das sich manche vorstellen, sagt Armster. Ihm fehlten die Gäste. Die Küche muss fetzen, sagt er. Seit einer Woche ist der passionierte Heavy-Metal-Gitarrist nun zurück in München. Jetzt beginnt für ihn ein neuer Lebensabschnitt. Mit seiner Familie saniert er einen Landgasthof im Allgäu. Und hofft, dass er im Sommer wieder Gäste bewirten kann.

