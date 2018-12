20. Dezember 2018, 19:06 Uhr München heute Kommunalreferat sucht neuen Namen / Fahndung nach Messerstecher

Von Dominik Hutter

Kann sich irgendjemand vorstellen, was eigentlich in einem Kommunalreferat vor sich geht? Nicht wirklich, musste dessen neue Leiterin Kristina Frank bei einer kleinen Umfrage feststellen - und sucht nun nach einem neuen, griffigen Namen für eine Behörde, die so viele Aufgaben hat, dass sie genausogut "Referat für Müll und Gemüse" wie auch "Referat für Ochsen und Vorratsflächen" heißen könnte. Oder auch ganz anders - und bei dieser Namensfindung sollen auch die Münchner mitwirken können. In Form eines Wettbewerbs.

Wer die beste Idee hat, wird mit einem Gutschein belohnt. Motivation für die ganze Aktion: Eine Behörde, unter der sich keiner etwas vorstellen kann, kann eigentlich nicht bürgernah sein. Allerdings ist ein ellenlanger Name, der möglichst viele Aufgaben der Behörde umfasst, auch nicht gerade erstrebenswert. Das Kommunalreferat betreut den berühmten Viktualienmarkt ebenso wie die Großmarkthalle, den Abfallwirtschaftsbetrieb (vulgo Müllabfuhr) das Bewertungsamt für Immobilien oder den Geodaten-Service, der früher als Vermessungsamt bekannt war. Und es verwaltet die kommunalen Immobilien, vom Rathaus bis zum Ruffinihaus. Da eine griffige Bezeichnung zu finden, dürfte nicht einfach werden.

Die Mitarbeiter der Stadtgüter, auf denen etwa die Ochsen für die Wiesn heranwachsen, haben "RIND" vorgeschlagen: Referat für Immobilien, Nachhaltigkeit und Dasein.

Das Wetter: Morgens noch trocken, dann wird es nass und windig. Maximal 9 Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

Nach Angriff auf 31-Jährige: Polizei fahndet nach Messerstecher Die Frau war Ende November in der Hochstraße von einem Unbekannten überfallen worden. Nun haben die Ermittler die Tatwaffe gefunden und suchen Zeugen. Zum Artikel

Wie Betrüger Münchner Senioren um viel Geld bringen Sie geben sich als Pfleger aus, sammeln angeblich Spenden oder versprechen falsche Gewinne: Selbst erfahrene Polizisten erfahren von immer neuen fiesen Tricks der Ganoven. Zum Artikel

Was die Stadt in Freimann anders macht als in anderen Neubaugebieten 15 000 Menschen sollen im neuen Stadtviertel auf dem Areal der Bayernkaserne einmal wohnen. Sie sollen davon profitieren, dass die Stadt aus den Erfahrungen gelernt hat. Zum Artikel

WÄHRENDDESSEN IN...

...Furth im Wald: Zentralverriegelung überlistet Autoknacker

Ein Mann hat sich in Furth im Wald versehentlich selbst im Fahrzeug eingeschlossen - dummerweise, als er gerade in das Auto eingebrochen war. Er hatte die Zentralverriegelung vergessen und saß im Wagen fest. Den Spuren zufolge versuchte der Täter erst, über die Heckklappe aus dem Auto zu gelangen, scheiterte aber. Also zertrümmerte er die Frontscheibe mit den Füßen und schlüpfte durch die Öffnung. Geholfen hat ihm das wohl nicht: Die Polizei hat bereits einen verdächtigen 23-Jährigen aufgegriffen.

