Von Tom Soyer

"Sommer in der Stadt", singen die drei "Gletscherfetzer" direkt vor den kupfernen Sudkesseln, "'s is wieder Sommer, Sommer in der Stadt". Dass sie beim Paulaner am Nockherberg mit dem Hit der Spider-Murphy-Gang eine verhalten-gute, aber nicht die übliche Stimmung auslösen, hat natürlich am Freitagabend auch mit den nasskalten fünf Grad Celsius in der Stadt zu tun. Aber drinnen ist's gemütlich und warm bei der "Wirtshaus-Wiesn". Die Stimmungsbremse hat einen anderen Namen, den auch das allerbeste Gastronomie-Marketing nicht vergessen machen kann. Und den die Gastgeber im eigenen Interesse auch gar nicht zu verdrängen wagen: Corona. Der begleitet einen ziemlich intensiv auf einer nächtlichen Kneipentour, die ich gemeinsam mit dem Fotografen Sebastian Gabriel für die SZ-Leser unternommen habe.

Diese Tour offenbart, dass der Gastronomie die Zeit der Schließung und die Angst vor einem Wiederaufflammen der Pandemie im Winter ziemlich in den Knochen steckt. Was dazu führt, dass sich Barkeeper Niko Hasselt und seine Kollegin Biene im "Holy Home" am Gärtnerplatz sehr genau darum kümmern, dass nicht zu viele Gäste ins Lokal kommen und dass alle die Masken aufsetzen, wenn sie sich in der Bar bewegen. Biene nennt das "betreutes Trinken". Nicht immer einfach mit Menschen, die Alkohol intus haben. Am Nockherberg kümmert sich sogar Berufsmusiker Max Gutsmiedl von der Bühne vor den Sudkesseln um dieses Thema - und stoppt mit seinem Trio ("Die Gletscherfetzer") sogar die Musik, um Gäste durchs Mikrofon an die Maskendisziplin zu erinnern. Eigentlich würden die Drei auf der Wiesn im Schottenhamel-Zelt groß in einer Kapelle aufspielen. Im Coronajahr 2020 ist er jetzt schon dankbar, dass alles wenigstens in kleinerem Rahmen funktioniert, und nur ja nicht zu stimmungsvoll: Die Leute sollen keine Party machen, und er weiß genau, wie das musikalisch dosiert werden muss.

Das Wetter: Die neue Woche beginnt grau und regnerisch bei leichtem Wind und Temperaturen um zehn Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

"Wegschauen ist nicht mehr erlaubt" 40 Jahre nach dem Oktoberfestattentat durch einen Rechtsextremen hält Bundespräsident Steinmeier eine beeindruckende Rede. Er gedenkt der Vergangenheit und spricht dabei über die Gegenwart: über Netzwerke des Hasses, Preppergruppen und die Polizei.

Streik in München: MVG empfiehlt: U-Bahnen meiden Am Dienstag könnte es zu massiven Einschränkungen im Nahverkehr kommen. Bereits am Montag rufen die Gewerkschaften die Angestellten im öffentlichen Dienst zum Streik auf.

Wie kann sich die Gastronomie über den Winter retten? Elektrische Heizstrahler und Dächer über den Schanigärten könnten viele Menschen davon überzeugen, sich ins Freie zu setzen, wenn es kalt ist. Nun muss der Stadtrat entscheiden.

"Es geht im Grunde ums Prinzip" Türkgücü-Präsident Hasan Kivran erklärt das Hin und Her um die DFB-Pokal-Teilnahme. Am Montag steht der Prozess an. Worüber vor Gericht verhandelt wird.

MÜNCHEN ERLESEN

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg