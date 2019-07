15. Juli 2019, 19:04 Uhr München heute Klimaschützer vor dem Rathaus / CSU-Politiker Offman wechselt zur SPD

Nachrichten und Lesenswertes aus der Stadt.

Von Sophia Baumann

Schon seit Monaten gehen in München jeden Freitag junge Menschen auf die Straße, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Sie strecken Plakate in die Höhe, auf denen "Rettet die Erde", "Make love not CO2" oder "Planet Earth first" steht. Sie sind viele, und sie formulieren ihre Forderungen deutlich. Und doch ist die "Fridays for Future"-Bewegung nicht die einzige Gruppe, die in München für eine andere Klimapolitik kämpft.

An diesem Montag um kurz nach 12 Uhr haben sich Aktivisten der "Extinction Rebellion"-Bewegung an die Säulen des Münchner Rathauses gekettet. Die Schlüssel zu den Ketten um ihre Hälse haben sie weggeben, an fast jede Partei im Stadtrat einen anderen. Sie wollen bleiben, bis die Stadträte kommen und sich einer Diskussion stellen.

Die Münchner Aktivisten von "Extinction Rebellion" fordern, dass der mit Kohle betriebene Block des Heizkraftwerks München Nord bis spätestens Ende 2022 abgeschaltet wird. Sie wollen, dass die Politik die Wahrheit über die Klimakrise sagt und von 2025 an die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre nicht mehr steigt. SZ-Autor Jakob Wetzel hat die Aktion beobachtet und erklärt, wer die Gruppe eigentlich ist.

DER TAG IN MÜNCHEN

CSU-Mann Offman wechselt zur SPD-Fraktion Der Sozial- und Kulturpolitiker war zuvor bei der Listen-Aufstellung für den Stadtrat durchgefallen. Zum Artikel

Schlechte Chancen für Wiederaufbau des Uhrmacherhäusls Der Abriss des Giesinger Uhrmacherhäusls hat viele empört. Nun geht es um die Frage, wer verantwortlich ist - und ob die Stadt einen Fehler gemacht hat. Zum Artikel

Großeinsatz wegen mutmaßlich bewaffneter Person in Aschheim Die Person soll sich in einem Industriegebiet nordöstlich von München aufhalten. Eine konkrete Gefährdung für die Bevölkerung besteht laut Polizei nicht. Zum Artikel

Die Ruhe nach dem Aufschrei Der Tölzer Landrat zieht drei Monate nach der neuen Bootfahrverordnung auf der Isar eine positive Bilanz - die Bootsfahrer würden sich an die Regelung halten. Zum Artikel

MÜNCHEN ERLESEN

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg