Wenn die Angestellten - wie am Montag wohl vielerorts in München - in den Ausstand treten, können die Kinder nicht in die Kita gehen.

Von Bernd Kastner

Eigentlich sind sie natürliche Verbündete. Eltern sowie Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas wollen dasselbe: Dass es den Kindern gutgeht, dass sie betreut, gebildet und bespaßt werden. Gut bezahltes und motiviertes Personal ist eine grundlegende Voraussetzung für die optimale Betreuung der Jüngsten. Eigentlich also haben Eltern und Kita-Personal dieselben Ziele.

Tatsächlich aber wird es diesen Montag wieder großen Ärger geben bei vielen Eltern. Ihre Kita ist geschlossen, weil das Personal streikt. Die Gewerkschaften Verdi und GEW haben im Zuge der bundesweiten Tarifverhandlung für den öffentlichen Dienst auch die Beschäftigten in den Betreuungseinrichtungen in München zum Warnstreik aufgerufen. Viele kommunale Krippen, Kitas und Horte werden also an diesem Montag geschlossen bleiben, die Eltern müssen sich um eine Ersatzbetreuung kümmern. Und das in Corona-Zeiten, da ohnehin schon viele Familien am Anschlag sind.

"Sorry, der Streik geht gar nicht", fasst Daniel Gromotka die Meinung vieler Mütter und Väter zusammen: Streikrecht ist Grundrecht, das schon, aber es müsse doch nicht gerade jetzt sein, die Aktion müssten vor allem die Eltern ausbaden. Er ist einer der führenden Elternvertreter in München und hat sich auf Einladung der SZ mit der Gewerkschafterin Merle Pisarz zum Streitgespräch per Video zusammenschalten lassen (SZ-Plus). Nachvollziehbar sei die Kritik aus Sicht der Eltern, sagt Pisarz, die selbst gelernte Erzieherin ist. Aber: Ohne Streik kein Druck, "dann kann man die Verhandlungen mit dem Arbeitgeber auch gleich sein lassen". Und überhaupt, wenn man wegen Corona nicht kämpfen dürfe: Wann soll es dann wieder erlaubt sein, ein Grundrecht in Anspruch zu nehmen?

DER TAG IN MÜNCHEN

Ein Mordprozess ohne Leichen Roman H. soll seine Ehefrau und seine Stieftochter umgebracht haben. Trotz groß angelegter Suchaktionen wurden die Leichen der beiden Opfer bis heute nicht gefunden. Nun steht Roman H. vor Gericht. Zum Artikel

Sieben-Tage-Inzidenz in München steigt auf 69,5 Bürgermeisterin Habenschaden nennt die Entwicklung "besorgniserregend". Die Polizei hat am Wochenende vier illegale Partys aufgelöst, die größte fand in einem Hostel in der Mozartstraße statt. Zum Artikel

"Ein versteckter, neuer Lockdown der Gastronomie" Wegen der hohen Inzidenzwerte gelten in München strengere Regeln. Die Politik fürchtet in der Corona-Krise das "Feier- und Partygeschehen" - und die Gastronomie ihren Tod. Zum Artikel

Ihr müsst leider draußen bleiben Die Stadt will tagsüber keine Obdachlosen mehr in der Bayernkaserne aufnehmen. Die Münchner Initiative Zivilcourage befürchtet, dass das den Kampf gegen die Pandemie erschweren könnte. Zum Artikel

MÜNCHEN ERLESEN

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg