Von Stephan Handel

Als Gerichtsreporter, der sich praktisch täglich in Münchner Gerichtssälen aufhält, um Verhandlungen zu beobachten, bin ich selbstverständlich nicht immer einverstanden mit dem, was die Richter so an Urteilen, Bescheiden, Entscheidungen produzieren: Manchmal bin ich, obwohl juristisch nicht durch Ausbildung, sondern nur durch Dreiviertelwissen und Erfahrung legitimiert, mit der Herleitung aus den Gesetzen nicht zufrieden, manchmal hätten mich meine Vorstellungen von Moral und Gerechtigkeit zu einem anderen Ergebnis gebracht. Immer aber bin ich beeindruckt, manchmal sogar berührt, mit welcher Ernsthaftigkeit, mit welchem Bemühen die Frauen und Männer in den schwarzen Roben ihren Dienst versehen. Wie gut der Rechtsstaat letztendlich doch funktioniert.

Der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat am Donnerstag das Volksbegehren zum Mietenstopp für unzulässig erklärt, weil die Mehrheit seiner Richter der Meinung sind, das Vorhaben widerspreche dem Grundgesetz, der bayerischen Verfassung und dem Bundesrecht. Zu diesem Ergebnis kann man kommen - dass auch ein anderes möglich gewesen wäre, zeigt das Sondervotum von dreien der neun Mitglieder, die sich dem Mehrheitsbeschluss nicht anschließen wollten.

Ganz richtig oder ganz falsch gibt es in der Juristerei sowieso höchst selten. Aber ist die Entscheidung der Verfassungsrichter auch gerecht? Ich erinnere mich dabei an einen Zivilprozess vor einigen Jahren, es ging um einen toten Hund, da warf die Hunde-Witwe, also die Klägerin, im Gerichtssaal dramatisch die Arme in die Luft und rief: "Ich will doch nur Gerechtigkeit!" Worauf die Richterin trocken antwortete: "Mei. Gerechtigkeit. Ein Urteil können's haben."

DER TAG IN MÜNCHEN

Bahn sperrt Stammstrecke an vier Wochenenden Zwischen 31. Juli und 24. August fahren jeweils von Freitagabend bis Montagmorgen keine Züge durch den Tunnel unter der Innenstadt. Dort werden die Stationen modernisiert.

Wenn die Bäckerei zur Lounge wird Die Höflinger-Müller-Gruppe macht aus ihren Filialen neuerdings kleine Gastrotempel. Jede soll anders aussehen.

Grün-Rot will geplante Straßentunnel streichen Unterfahrungen an Tegernseer Landstraße, Schleißheimer Straße und Landshuter Allee sollen Corona-bedingten Einsparungen zum Opfer fallen. Dafür kommt die Kultur wohl glimpflich davon.



