Von Francesca Polistina

Zu den Bereichen, die von der Migration am meisten beeinflusst werden, gehört wahrscheinlich die Küche. Ein Beispiel: Heute ist es völlig normal, Mozzarella und Nudeln zu essen, das war es vor einigen Jahrzehnten ganz und gar nicht. Denn Mozzarella und Nudeln, die zwar nicht zur deutschen aber immerhin zur alltäglichen Küche gehören, sind nicht alleine nach Deutschland gekommen, sondern sie wurden von Menschen mitgebracht.

Ein Großteil dieser Menschen ist in den Sechziger- und Siebzigerjahren hierhergekommen. Vor genau 65 Jahren unterzeichneten die Regierungen von Bonn und Rom das erste Anwerbeabkommen, das als Modell für ähnliche, spätere Verträge - etwa mit Griechenland oder der Türkei - dienen sollte. Deutschland brauchte Arbeitskräfte für das Wirtschaftswunder, Italien wollte die Arbeitslosigkeit, vor allem im Süden, abmildern. Tausende machten sich auf den Weg in den Norden, zuerst durch die offizielle staatliche Arbeitsvermittlung, bald auch auf eigene Faust. Sie wurden "Gastarbeiter" genannt, obwohl der Begriff nur die deutsche Perspektive erzählt.

Denn die Italiener, das war die Idee, hätten ursprünglich nur kurzfristig beschäftigt werden und dann wieder zurückkehren sollen, wie Gäste es normalerweise tun. Und tatsächlich: die meisten von ihnen verließen nach wenigen Monaten oder Jahren Deutschland, mit den Ersparnissen kauften sie ein Auto oder ein Haus. Andere aber blieben. Wie Antonio Macrì, Francesca Toscano oder Pietro Scognamiglio, die heute in oder bei München leben und mit denen ich über ihr Ankommen gesprochen habe. Sie haben unterschiedliche, spannende Geschichten hinter sich, eines eint sie dennoch: Sie haben hier ein neues Zuhause gefunden und aufgehört, sich als Gäste zu fühlen. Oder besser: Sie haben sich nie als Gäste gefühlt, sondern als normale arbeitende Menschen. Warum sie nicht mehr zurückgekehrt sind, das erzählen sie in ihren Protokollen.

DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

Inzidenzwert jetzt bei 300 Das Coronavirus breitet sich viel schneller aus als in vergleichbaren Großstädten. In den Kliniken sind immer weniger Betten frei - auch im Umland.

Ein teurer Schlag mit dem Müllsack Am Wertstoffhof eskaliert ein Streit zwischen zwei Rentnern über den Mindestabstand in Corona-Zeiten. Die Richter haben nun eine Geldstrafe verhängt.

Sind Christbäume das neue Klopapier? Sie sind in diesem Jahr so begehrt, dass einige Verkaufsstände in München schon am Wochenende schlossen. Bevor nun einige anfangen zu horten: Die Großen der Branche haben noch ausreichend Vorrat.

Autodieb verliert Ausweis und stellt sich Der 36-Jährige stellte den gestohlenen SUV nur drei Kilometer entfernt ab - und vergaß dabei seinen Geldbeutel.

MÜNCHEN ERLESEN

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg