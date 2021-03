Von Ekaterina Kel

Was? Ist es schon wieder soweit? So manch eine oder einer wurde diesen Sonntag vermutlich aus dem Corona-Tiefschlaf herausgerissen: Der Inzidenzwert, der anzeigt, wie schnell sich das Coronavirus ausbreitet, ist über 50 gestiegen, auf 52,1. Und damit hat er die Hoffnung vieler Menschen auf weite Lockerungen gedämpft.

Dabei konnte man sich lange Zeit in Sicherheit wähnen: Seit mehr als einem Monat ist die Zahl unter 50 geblieben. Zwar kletterte sie seit Kurzem wieder etwas hoch, aber sie gab auch Anlass, sich auf Öffnungen zu freuen. Doch nichts da. Ausgerechnet am Tag vor den Ladenöffnungen ist klar: Es wird diese nicht geben. Nur so halb. Vorerst kann man nur mit Anmeldung einkaufen, und auch dann nur alleine auf 40 Quadratmetern.

Viele Unternehmer in der Stadt sind verärgert. Einige davon haben heute auf dem Marienplatz protestiert und sagen: "Es reicht!" Der etwas andere Blick auf die Dinge aber lässt auch Dankbarkeit zu, darüber, dass die Inzidenzzahl wie von Geisterhand noch schnell genug ein Warnsignal rausgeschickt hat: Denn das Virus breitet sich weiter aus. Und die Mutationen aus Großbritannien, Südafrika und Brasilien machen laut Stadt bereits 55,6 % der positiven Tests aus.

Trotzdem: Kopf hoch! Denn von Montag an kann man auch endlich wieder in Museen, Zoos und Buchhandlungen.

DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

Polizei löst illegale Party bei Studentenverbindung auf Mit einem größeren Aufgebot rücken die Beamten in der Nacht zu Samstag in Schwabing an. In einem Haus entdecken sie 27 Feiernde - zwei davon nimmt die Polizei in Gewahrsam.

"Von hinten das Messer in den Rücken gehauen" Bei der Listenaufstellung der Oberbayern-SPD erringt Sebastian Roloff überraschend den Spitzenplatz und düpiert damit die Münchner Parteispitze und den amtierenden Bundestagsabgeordneten Florian Post.

Vermögen hinter der Steckdose versteckt Eine Frau findet in ihrer neuen Mietwohnung 80 000 Euro, die vom Vormieter dort versteckt wurden. Obwohl sie das Geld im Fundbüro abgegeben hat und die Anspruchsfrist erloschen ist, darf sie das Geld nicht behalten.

Verfolgungsjagd durch München bis nach Dachau Ein 40-Jähriger überholt im Richard-Strauss-Tunnel einen Streifenwagen auf dem Standstreifen mit hoher Geschwindigkeit. Die Beamten nehmen die Verfolgung auf, erst in Dachau gelingt es, den Mann festzunehmen.

MÜNCHEN ERLESEN

