Erste klinische Tests für Corona-Impfstoff / Vermieter will Kaufhof am Stachus retten

So könnte es auch bald im Münchner Tropeninstitut aussehen: Einem Probanden in Tübingen wird der Impfstoff der Firma Curevac injiziert.

Hoffnung kommt in diesen Tagen aus München: Am Tropeninstitut der Ludwig-Maximilians-Universität beginnt eine Studie, mit der ein Impfstoff gegen das Corona-Virus erstmals an Menschen getestet wird (SZ-Plus). Als eines der ersten deutschen Forschungsunternehmen hat Curevac aus Tübingen die Genehmigung für eine solche Studie erhalten. Das Münchner Institut ist dabei Teil eines Verbundes aus Kliniken in Tübingen, Hannover und den beiden belgischen Städten Gent und Antwerpen.

In München werden 30 Freiwillige gesucht, zwischen 18 und 60 Jahre alt, die bereits an Covid-19 erkrankt waren. Dadurch soll untersucht werden, ob eine bereits vorhandene Immunreaktion durch den Impfstoff verstärkt werden kann. "Das ist sozusagen wie eine Auffrischung bei anderen, gängigen Impfungen", sagt Michael Hölscher, der Direktor des Tropeninstituts. Die Probanden, die vom Gesundheitsreferat der Stadt angeschrieben wurden mit der Bitte, sich zu melden, erhalten im Abstand von vier Wochen zwei Spritzen und werden dazwischen regelmäßig untersucht - auch hinterher für insgesamt 13 Monate, um herauszufinden, wie lange die Immunität denn bestehen bleibt.

Die Weiterentwicklung des Arzneimittels muss aber nicht solange warten: In der ersten Phase der Studie geht es noch nicht um Wirksamkeit, sondern um Sicherheit und Verträglichkeit. Wenn die beiden Impfungen bei allen Teilnehmern erfolgt sind und die Ergebnisse vorliegen, können die zweite und dritte Phase beginnen. Dann sollen bundesweit mehrere 1000 Freiwillige geimpft werden. "Wir hoffen, dass wir dann wieder dabei sind", sagt Michael Hölscher.

DER TAG IN MÜNCHEN

Vermieter will Kaufhof am Stachus retten In der Filiale könnten Mitarbeiter anderer Filialen vorübergehend unterkommen. Es gibt aber schon jetzt Konzepte, das Gebäude künftig anders zu nutzen. Zum Artikel

München schlittert vom Rekord in die Krise Die Folgen der Corona-Pandemie sind für die meisten Betriebe in der Stadt verheerend. Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner hofft dennoch auf eine rasche Erholung. Zahlen zur aktuellen wirtschaftliche Lage. Zum Artikel

Rote Hilferufe von Veranstaltern Die Eventbranche leidet extrem unter der Corona-Krise, seit März finden keinerlei Events mehr statt. Mit einer Lichtaktion machen die Unternehmen auf die schwierige Lage aufmerksam. Zum Artikel

Mutmaßliche Polizeigewalt in Schwabing: Neues Video von Festnahme aufgetaucht Ein Anwohner filmte im Juni, wie ein Polizist einem Verdächtigen mehrere Male das Knie in den Oberkörper rammte. Die neuen Aufnahmen unterscheiden sich nun in zwei wichtigen Punkten von dem Video. Zum Artikel

MÜNCHEN ERLESEN

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg