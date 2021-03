Die Stadt will das Vergabeverfahren für städtische Wohnungen überarbeiten. Hier im Bild: die Neubausiedlung der städtischen Wohnungsbaugesellschaft "Gewofag" in der Passauerstraße.

Von Bernd Kastner

Das Problem kommt mit Begriffen daher, die bürokratisch und kalt klingen. Unterkunft. Sozialwohnung. Belegrecht. Dahinter aber verbergen sich Schicksale. Etwa 9000 Münchnerinnen und Münchner haben derzeit keine eigene Wohnung und leben in Unterkünften, ihre Zahl hat sich im vergangenen Jahrzehnt verdreifacht. Was heißt es, wohnungslos zu sein? Man muss eine Unterkunft einmal besucht haben, dann ahnt man, was es bedeutet, dort über Jahre zu leben. In der Bayernkaserne zum Beispiel, wo viele Flüchtlinge mit Bleiberecht auf ihr Glück warten, eine eigene Wohnung.

Da läuft man beispielsweise durch lange Flure, die dringend frische Farbe bräuchten. Sieht Menschen mit Töpfen in der Hand, die aus der Gemeinschaftsküche kommen und das Mittagessen in ihr Zimmer tragen. Da öffnet einem jemand die Türe und man steht im engen Zuhause einer Familie. Da gibt es im Flur die Tür zum Sanitärbereich, wo sich Männer und Frauen die wenigen Duschen teilen, das Klo ist auf einer anderen Etage. Und man sieht, was die Kinder haben: keinen Raum für sich, keinen Schreibtisch für Hausaufgaben, keine Privatsphäre, keine Ruhe. So leben unzählige Familien über Jahre, in klassischen Häusern für Wohnungslose oder in Asylheimen.

Nun wollen die Stadtratsfraktionen von Grünen und SPD diesen Menschen mehr Wohnungen als bisher zuteilen. Und sie wollen mehr Familien als bisher direkt zum Zuge kommen lassen, wenn sie seit Jahren in prekären Verhältnissen leben, ohne das langwierige Bewerbungsverfahren. Allein, das alles ist nur eine Umverteilung des Mangels, dafür warten dann eben andere Menschen länger. Solange die Wohnungsnot in München so extrem bleibt, werden es vor allem Familien und ihre Kinder sein, die darunter leiden, weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit.

