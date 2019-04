30. April 2019, 18:00 Uhr München heute Hygge für Großstädter / Protest gegen Hauptbahnhof-Abriss

Der richtige Start in den Tag will gelernt sein.

Nachrichten und Lesenswertes aus der Stadt.

Von Christiane Lutz

Den Blick für den Zauber des Alltäglichen zu bewahren, ist schwierig. Vor allem, wenn man das Gute und Schöne jeden Tag so selbstverständlich vor der Nase hat wie in München. Der Großstädter hat die Dankbarkeit und Achtsamkeit offenbar verlernt. Deshalb geben seit geraumer Zeit Magazine, Blogs und Lifecoaches Hilfestellung dabei, das Gute im Alltäglichen wieder zu finden. Das sieht dann so aus, dass man morgens nicht mehr einfach aufstehen darf. Man muss den "Miracle Morning" zelebrieren, was bedeutet, dass man früh aufsteht und verträumt eine dampfende Tasse Tee umklammert. Hurra, du lebst! Nutze den Tag! Wer früher "in Jogginghose daheim Rumhängen" betrieb, macht heute "Hygge". Und was einst Waldspaziergang hieß, nennt man heute Waldbaden. Ja richtig: Baumrinden streicheln, Vögeln lauschen und zwischendurch mal an Fichtenzapfen schnüffeln.

Findige Reiseveranstalter haben den Trend längst erkannt und bieten orientierungslosen Großstädtern eine Woche Waldbaden im Bayerischen Wald an, Birkenstabmassage inklusive, was immer das auch sein mag.

Eine andere wirksame Methode, sich des Guten wieder bewusst zu werden: für ein paar Tage amerikanischen Besuch einladen. Der Amerikaner nämlich geht mit so glänzenden Augen umher, wie sie sonst nur Kinder beim Betrachten einer Wursttheke haben. Munich, City of Wonders! Kirschblüte in der Preysingstraße? So awesome. Fahrradwege für Fahrräder? So cool. Mit dem Blick des Besuchers wird jede schnöde Alltagshandlung zum dokumentierungswürdigen Event, zum Miracle quasi. Die Orlandostraße, die kein Münchner kennt, weil dort nur souvenirgewordene Scheußlichkeiten feilgeboten werden, verwandelt sich zur pittoresken Flaniermeile. Und wenn man nicht aufpasst, findet man sich am helllichten Tag beschwipst im Hofbräuhaus wieder und beobachtet gerührt die paar Einheimischen, die sich aus unerfindlichen Gründen immer noch dorthin verirren. So authentic!

Das Schlimmste, was einem mit Amerikanern in München blühen kann, ist, kulturelle Vermittlungsarbeit betreiben zu müssen. Dann nämlich, wenn die Gäste ihr Bairisch mit einem "Seavuss" vergnügt an irritierten Passanten üben und nicht begreifen können, warum in dieser brutal historischen, supersüßen Stadt nicht alle auch immer voll gut drauf sind.

Besonders achtsamkeitsverstärkend wirkt aber noch immer das sogenannte "Happy Tschüssing", wenn der Besuch nach einer Woche wieder entschwindet, vollbepackt mit Souvenirs aus der Orlandostraße. Wie magisch die Ruhe, wie duftend der Morgen. Nie ist der Alltag zauberhafter.

Das Wetter: Die Sonne scheint und sorgt für Temperaturen bis zu 16 Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

Schadet das Volksbegehren zum Mietendeckel den Mietern? Schon die Debatte darüber lässt die Kosten für das Wohnen steigen, sagt Rudolf Stürzer vom Verband Haus und Grund. Das geplante Vorhaben bezeichnet er als "verfassungswidrig". Zum Artikel

Abrissgegner machen sich für den Erhalt der Schalterhalle stark Das Gebäude soll wegen der Umbaumaßnahmen im Rahmen der zweiten Stammstrecke weichen. Ein offener Brief fordert nun den Aufschub des Projekts. Zum Artikel

Arbeiter stürzt von Baugerüst und stirbt Der 35-Jährige war den ersten Tag auf der Baustelle eingesetzt. Die Polizei ermittelt. Zum Artikel

MÜNCHEN ERLESEN

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Tickets gewinnen: Jan Felix May & LBT | 01.05. Milla Der junge Jazzpianist und Komponist weiß, wie man ausgeklügelte Musik so attraktiv gestalten kann, dass sie neben hartgesottenen Spezialisten auch viele andere offene Ohren aus unterschiedlichen Generationen erreicht.

Der Funktionär | 01.05. Werkstattkino Regisseur Andreas Goldstein zeichnet das Leben des eigenen Vaters, eines ranghohen DDR-Funktionärs, nach. Ein Film über eine sehr persönliche Spurensuche, bei der Privates und Politisches kaum zu trennen sind.

Tickets gewinnen: Knarf Rellöm | 02.05. Feierwerk Der große Visionär des Free Jazz möchte seine Platten nicht in Rubriken einordnen lassen, sondern definiert lieber nach Groove, Sex Appeal, Witz und Charme.

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg