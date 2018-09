Verloren in Tokyos blinkendem, sprudelndem Großstadt-Leben: Kaum ein Film zeigt Einsamkeit auf eine so schöne Art und Weise. Ein Kultfilm, den man nicht oft genug gesehen haben kann.

Lost in Translation I 03.09. Werkstattkino

Lust der Täuschung - Von Antiker Kunst bis Virtual Reality | 03.09. Kunsthalle

Es ist nicht so, wie es aussieht. Eine Ausstellung über die Kunst des Trugs und Scheins - wo sich in Kirchenkuppeln Himmel auftun und man in der virtuellen Realität durch Universen fliegen kann.