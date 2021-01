Von Ekaterina Kel

Sie schützen - aber nur, wenn man sie korrekt verwendet. Sie können die Infektionszahlen endlich nach unten drücken - aber nur, wenn auch möglichst viele Menschen sie tragen. Sie sind sinnvoll - aber können sie sich auch alle leisten?

Die Rede ist von FFP2-Masken. Vom kommenden Montag an gilt für alle ab 15 Jahren, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren wollen oder einkaufen müssen, eine Pflicht, eine solche Maske aufzusetzen. Seit der Verkündung dieser Regelung am Dienstag herrscht reger Andrang bei Apotheken, im Handel und auch online. "Zehn Minuten nach der Pressekonferenz stand schon der erste Kunde bei uns und wollte FFP2-Masken haben", erzählt der Apotheker Peter Sandmann. Meine Kollegen und ich haben uns bei ein paar Apotheken und Händlern in der Stadt umgehört, ob sie Engpässe befürchten. Auf die Absurdität der Marktgesetze nach solchen Ankündigungen blickt außerdem mein Kollege Michael Kläsgen.

Und was ist mit denen, die nicht mal eben jede Woche mehrere solcher Masken holen können? Eine kann schon mal bis zu fünf Euro kosten. Und die FFP2-Masken kann man im Gegensatz zu Stoffmasken nicht einfach mal so waschen. Was Münchens Politiker bis hin zum Oberbürgermeister dazu sagen und fordern, haben wir ebenfalls zusammengefasst. Markus Söder reagierte prompt und versprach kostenlose Masken für Bedürftige. Bleibt nur noch zu üben, wie man das Ding eigentlich richtig aufsetzt.

DER TAG IN MÜNCHEN

Impfspritze für 81-Jährigen verweigert Der Mann bekommt trotz Termins kein Vakzin, weil er im vermeintlich falschen Impfzentrum ist. Nun entschuldigen sich das Landratsamt und der zuständige Malteser Hilfsdienst.

Polizisten sollen Porsche schwer beschädigt haben Das behauptet ein Mann, dessen neuer Traumwagen wegen des Verdachts der Hehlerei beschlagnahmt wurde. Nun fordert er vor Gericht Schadenersatz.

Klima-Aktivisten protestieren gegen die Grünen "Extinction Rebellion" verbarrikadiert den Büro-Zugang der Partei. Die fühlt sich zu Unrecht getroffen und kritisiert den Begriff "Ökozid".

Bagger, Beton und reichlich Blech Wo werden Straßen aufgerissen, wo droht Stau und was kommt unter die Erde? Ein Überblick über das Baustellenjahr 2021.

MÜNCHEN ERLESEN

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg