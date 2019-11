Christian Kreiß hat in München VWL studiert. Viele Jahre arbeitete er im Bereich Investment Banking. Er lehrt an der Hochschule Aalen und lebt in Gröbenzell.

Es ist längst auch in Deutschland gängige Praxis, dass private Unternehmen staatliche Universitäten und Hochschulen unterstützen. So wurde Anfang des Jahres bekannt, dass Facebook ein neu gegründetes Ethik-Institut an der TU München finanziert. Über fünf Jahre will der Internetkonzert insgesamt 6,5 Millionen Euro investieren. Eine Nachricht, die längst nicht bei allen auf Zustimmung trifft.

Christian Kreiß, Professor an der Hochschule Aalen, zählt zu den Kritikern solcher Kooperationen. Für ihn vertragen sich Wissenschaft und kommerzielle Interessen oft schlecht. "In fast allen Branchen steht die Gewinnmaximierung im Vordergrund, da fällt die Wahrheit manchmal unter den Tisch", sagt er.

Kreiß' Kritik richtet sich auch direkt an die TU München. Im Interview mit der SZ-Redakteurin Sabine Buchwald (SZ-Plus) beklagt er unter anderem, dass der Posten des Leiters des Ethik-Instituts nicht ordentlich ausgeschrieben wurde. Das widerspreche dem Grundgesetz. Allgemein warnt er: "Wenn die Industrie in die Hochschule einzieht, ist das für den Menschen oft nicht gut."

DER TAG IN MÜNCHEN

SUV-Fahrer muss vier Jahre in Haft Drei Menschen sterben, weil ein heute 62-Jähriger mit mehr als 120 Stundenkilometern durch die Stadt rast. Vor Gericht geht es um die Frage, ob es sich juristisch um fahrlässige Tötung oder Vorsatz handelt. Zum Artikel

Drei Etagen nur für Freestyle-Sportler Mountainbiker, Parkour-Läufer und Skateboarder bekommen ein neues Zentrum: Bis 2024 wird die Halle gebaut. Auch für Gastronomie und Kultur soll dort Platz sein. Zum Artikel

"Noch sind sie kein Beitrag zu einer Verkehrswende in München" Nachhaltigkeit sieht anders aus: In einer Untersuchung kritisiert der Bund Naturschutz elektrische Tretroller, sieht aber auch Potenzial. Zum Artikel

Polizistin verliert gegen Freistaat Die Beamtin wurde als Beifahrerin bei einem Unfall in einem Polizeiauto schwer verletzt und forderte Schmerzensgeld und Schadenersatz. Nun hat das Gericht ihre Klage abgewiesen. Zum Artikel

MÜNCHEN ERLESEN

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg