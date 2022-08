Das olympische Feuer brennt in München: Die Zeremonie am Königsplatz einen Tag vor Beginn der Spiele.

Von Lisa Sonnabend

Am 26. August 1972 - vor 50 Jahren - wird München olympisch. Zehntausende tummeln sich bereits am frühen Nachmittag auf dem Schuttberg im Olympiapark, ausgestattet mit Fernrohren und Kofferradios. Im Stadion versammeln sich 80 000 Menschen und sehen zu, wie von 15 Uhr an Sportlerinnen und Sportler aus 121 Nationen einlaufen, wie Münchner Schülerinnen und Schüler mit Blumensträußen die Welt grüßen, und wie schließlich der damalige Bundespräsident Gustav Heinemann um 16.34 Uhr ans Mikrophon tritt und verkündet: "Ich erkläre die Olympischen Spiele München 1972 zur Feier der 20. Olympiade der Neuzeit für eröffnet." Und wie Heidi Schüller als erste Frau den Olympischen Eid spricht (SZ Plus).

Es folgen heitere Tage in München, die jedoch jäh enden, als am 5. September eine palästinensische Terrorgruppe israelische Olympiateilnehmer als Geiseln nimmt und ermordet. Die Süddeutsche Zeitung begleitet die für München so besonderen Tage bis zum 11. September in einem historischen Liveblog. Meine Kollegin Barbara Galaktionow und ich wollen Sie noch einmal teilhaben lassen, wie Mark Spitz zu sieben Goldmedaillen schwimmt, wie die 17-jährige Olga Korbut sich in die Herzen des Münchner Publikums turnt, oder wie der Münchner Judoka Paul Barth sich eine Bronzemedaille erkämpft, während ihn seine Kollegen aus der Sparkasse und Freunde aus der Pfadfindergruppe in der Messehalle anfeuerten. Wir lassen Menschen zu Wort kommen, die bei den Spielen arbeiten oder die Wettkämpfe mit Leidenschaft verfolgen. Und wir zeichnen nach, wie das Attentat blutig endet.

Es sind bewegende Tage für München. Wir würden uns freuen, wenn Sie mit uns zurückreisen in das München vor 50 Jahren.

Florian Post rechnet mit Münchner SPD ab Der ehemalige Bundestagsabgeordnete Florian Post verlässt die Partei. Mit seinen Äußerungen hatte er immer wieder polarisiert. (SZ Plus)

"Heit werd d'Feiertagsgurgel eighängt!" Im Armbrustschützenzelt wird der offizielle Wiesnmasskrug der Stadt vorgestellt. Die Kabarettistin Claudia Pichler philosophiert dabei über das Trinken nach der Pandemie.

Künstler JR zeigt Solidarität mit der Ukraine Der französische Fotograf und Streetart-Künstler veranstaltet auf dem Münchner Odeonsplatz eine Aktion mit einem Porträt der fünfjährigen Valeriia - aufgezogen auf einer 45 Meter langen Plane. 100 Freiwillige helfen ihm beim Tragen.

Bayerisches Bier für Russland Marken wie Franziskaner und Spaten lässt Anheuser-Busch Inbev seit Kurzem sogar vor Ort produzieren. Der weltweit größte Bierkonzern bricht damit ein Versprechen. (SZ Plus)

So teuer wird Heizen im nächsten Winter Die Umlage für Erdgas ist längst nicht alles: Der Münchner Mieterverein befürchtet, dass das böse Erwachen mit der Nebenkostenabrechnung kommt. (SZ Plus)

Wegen pöbelnder Touristin: Flugzeug muss zwischenlanden Die 69-Jährige randalierte und wurde handgreiflich. Um die Sicherheit der Personen an Bord zu gewährleisten, entschied sich der Pilot für einen ungeplanten Stopp.

Zeuge: Impfgegner wollte auch Minister Holetschek angreifen Der Staatsschutz der Münchner Polizei ermittelt immer wieder gegen den 23-Jährigen, der am Rande einer Pressekonferenz einen BR-Reporter attackiert hat. Pandemieleugner versuchen derweil, den Angriff zu relativieren.

Neue Vorwürfe gegen Ex-Theaterchef Pekny Drei weitere Frauen erheben Missbrauchsvorwürfe gegen den früheren Intendanten der Komödie im Bayerischen Hof. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Großbrand in Scheune ausgebrochen - Flugverkehr beeinträchtigt Bei dem Feuer auf einem landwirtschaftlichen Anwesen am Donnerstag im Landkreis Freising werden 79 Kühe gerettet, ein Tier verendet. Die Kripo ermittelt.

